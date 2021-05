Attività estive a Capannori, un programma unico con il patrocinio del Comune

Nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune si è tenuto un incontro con le associazioni e i soggetti interessati a organizzare attività estive per bambini e ragazzi al quale hanno preso parte il vicesindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi e l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti.

L’amministrazione comunale intende supportare i gestori di queste attività ritenute particolarmente importanti in questa fase di ripartenza e per questo li invita a presentare domanda di patrocinio al Comune. Questo consentirà all’ente di promuovere con un unico programma tutte le attività che saranno organizzate tramite una comunicazione istituzionale in modo che siano dovutamente conosciute dalla cittadinanza.

“In questa fase di riapertura riteniamo che sia molto importante offrire ai bambini e ai ragazzi la possibilità di partecipare ad attività estive improntate allo svago e al divertimento ma anche all’accrescimento culturale e alla socializzazione – spiegano il vice sindaco Matteo Francesconi e l’assessore Francesco Cecchetti – Intendiamo quindi sostenere le associazioni e i soggetti interessati a realizzare attività estive sia assicurando la promozione delle attività attraverso il patrocinio sia mettendo a disposizione le scuole per il loro svolgimento. Per quanto riguarda i finanziamenti stanziati dal governo per attività e campus estivi stiamo aspettando indicazioni su come dovranno essere assegnati e lo comunicheremo tempestivamente ai gestori delle attività”.

Il modulo per la richiesta di patrocinio può essere scaricato dal sito del Comune www.comune.capannori.lu.it seguendo il percorso utilizza i servizi-cultura-modulistica.