Buche in via della Chiusa a Pieve di Compito, Zappia (Lega): “Comune intervenga”

Ancora segnalazioni sulla sicurezza stradale dal consigliere della Lega, Bruno Zappia. In questo caso siamo in via della Chiusa a Pieve di Compito, strada che appare piena di buche con la situazione che si aggrava in caso di pioggia.

“Ho segnalato questa vergogna 20 giorni fa – dice Zappia – sia al cantoniere di paese sia agli uffici dei lavori pubblici del Comune. Ho anche telefonato al responsabile che si occupa di questo servizio e non ho ricevuto nessuna risposta al telefono. Qual è il motivo per cui ancora non hanno preso nessuna decisione? A che cosa serve il cantoniere di paese se le strade non vengono asfaltate come in questo caso? Quanto tempi ancora questi cittadini devono aspettare per vedere sistemare questa strada? Forse le prossime elezioni? L’amministrazione sulla sicurezza stradale ha fallito“.