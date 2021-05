Villa Reale di Marlia, il 6 giugno ‘Appuntamento in giardino’ fra rievocazioni storiche e auto d’epoca

Appuntamento in giardino con Mimì Pecci-Blunt e i suoi ospiti famosi, domenica 6 giugno a Villa Reale di Marlia.

All’interno dell’iniziativa Appuntamento in giardino promossa da Apgi – Associazione parchi e giardini d’Italia, con il patrocinio del ministero della cultura e la partecipazione da parte di Avpl – Associazione ville e palazzi lucchesi, Villa Reale propone una giornata (dalle 11 alle 17) di rievocazione storica sugli anni Venti e Trenta del Novecento. Sarà protagonista la contessa Anna-Laetitia Pecci-Blunt, detta Mimì, proprietaria di Villa Reale dal 1923 fino al 1971, che restaurò la villa e i giardini, riportandoli in vita dopo anni di abbandono. Durante la giornata si svolgeranno eventi rievocativi e di scoperta del parco quali tableaux vivants, visite guidate, una esposizione d’auto d’epoca e un percorso olfattivo organizzati in collaborazione con l’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana.

Ecco il dettaglio degli eventi in programma.

Rievocazione storica con tableaux vivants (dalle 11 alle 17): l’esperta di costume d’epoca Margarita Martinez, organizzatrice di eventi storici internazionali, presenterà alcuni tableaux vivants nel parco. Un gruppo di circa 30 personaggi animerà la giornata con due momenti di dialogo con i visitatori.Alle 11 e alle 15, infatti, Margarita Martinez condurrà una passeggiata guidata nel parco nella quale spiegherà la storia della Villa dal 1800 ad oggi, raccontando dettagli sulla vita di Mimì e sul matrimonio con Cecil Blunt avvenuto a Parigi nel 1919, il loro salone parigino dove si potevano incontrare personaggi come Cocteau, Picasso, Braque, Diaghilev e i suoi Ballets Russes, la vicenda dell’acquisto della Villa nel 1923, gli anni d’oro con Dalì, Alberto Moravia, i Windsors e Gianni Agnelli, la vita di Jacques Gréber, paesaggista di fama internazionale che ha lavorato al restauro e all’ampliamento del parco negli anni Venti. Le visite hanno una durata di 30 minuti circa, ciascuna.

Macchine e moto d’epoca protagoniste a Villa Reale (dalle 11 alle 17): tre rari esemplari di automobili degli anni Venti/Trenta si lasceranno ammirare da curiosi e appassionati del genere grazie alla collaborazione del Club Balestrero di Lucca che presenterà 3 auto d’epoca di proprietà del signor Enrico Dal Porto, uno dei soci fondatori del Club. Le tre autovetture in esposizione, perfettamente restaurate e funzionanti-marcianti, sono: una bellissima Fiat 501 Sport del 1923; una Fiat 501 C Coloniale del 1925; una Fiat Balilla 508 lusso, carrozzata Ghia. Queste autovetture sono vere e proprie “rarità d’epoca” per la perfezione del restauro e la accuratezza dei particolari originali.

Percorso olfattivo (alle 16,30): nel pomeriggio, Simonetta Giurlani Pardini condurrà i visitatori in una passeggiata nella storia delle fragranze del parco, un vero “percorso olfattivo”.

Per accedere al parco e agli eventi è necessaria la prenotazione sul sito http://www.villarealedimarlia.it, acquistando il biglietto online e contattando successivamente il numero 0583.30108 per comunicare a quale passeggiata guidata si intende partecipare.

Tutti gli eventi sono inclusi nel normale biglietto di ingresso al parco e alla villa. Una volta entrati nel parco, il punto di partenza delle visite è sotto il vecchio albero di magnolia davanti alla Villa Reale. Il numero massimo di partecipanti a ciascuna visita è 20.