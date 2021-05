Organizzare un matrimonio in questo periodo diventa sempre più complicato a causa delle continue regolamentazioni anti-covid imposte dal governo. Lo sanno bene le wedding planner così come i ristoratori.

Al Ristorante Cecconi di San Graziano, una piccola frazione del comune di Borgo a Mozzano, è possibile trovare la giusta soluzione per realizzare il vostro matrimonio e coronare il vostro amore: l’asporto.

Così è stato per una coppia di giovani sposi lucchesi, che ieri (29 maggio) hanno potuto programmare le loro nozze, nel parco adiacente al ristorante Cecconi. La celebrazione svolta con rito civile è stata presieduta dal sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, che ha speso intense parole per il futuro dei suoi concittadini presenti. Forte commozione, non solo per il piccolo gruppo di invitati, ma anche per gli stessi proprietari, in quanto ha riacceso la speranza di poter festeggiare eventi di questa portata. Laura Bertolucci ha reso possibile il sogno di questi giovani ragazzi organizzando il matrimonio d’asporto: eleganti scatole fatte appositamente in questa occasione hanno divertito e accolto tutti gli invitati, dove non sono mancati menù personalizzati e decorazioni dal colore lavanda. All’interno un abbondante aperitivo gourmet, con materie prime di qualità e selezionate appositamente per l’occasione.

Al Ristorante Cecconi non si perde mai di vista l’innovazione, lasciando spazio alla praticità.

“Un grande ringraziamento – scrivono i titolari – a tutto il team partendo dai camerieri, a Fanny e Daniela de La casa delle Cose di Lucca, per tutti gli allestimenti, e per le bellissime scenografie in stile country, a Luca Barsali titolare della Salfor di Lucca, che ha fornito e realizzato le scatole per il menu wedding d’asporto e sopratutto al sindaco Patrizio Andreuccetti di Borgo a Mozzano, che crede e sostiene ogni giorno le attività del suo territorio”.