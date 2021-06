Al via gli incontri del gruppo di lettura dell’associazione Talea su tematiche ambientali

Iniziano gli appuntamenti con il gruppo di lettura coordinato dall’associazione Talea su tematiche ambientali in collaborazione con la biblioteca civica Agorà.

Nel primo gruppo di lettura verranno approfonditi temi, passaggi, pensieri di due libri del professor Stefano Mancuso. L’appuntamento è per sabato 19 giugno alle 10. Si discuterà su due libri di Stefano Mancuso i cui soggetti sono le piante. Prenotazione a info@associazionetalea.com.

Obiettivo di questi gruppi di lettura sarà quello di diffondere cultura su temi, quali la crisi climatica e ambientale perchè “consideriamo – spiega l’associazione Talea – fondamentale far acquisire sempre più alla comunità la consapevolezza necessaria per essere sempre più sensibili al comportamento ecologico, che è un prerequisito fondamentale per vivere entro i limiti ambientali e in uno scenario di sviluppo sostenibile”.

“Questi i due libri dei quali parleremo insieme – continua l’associazione La nazione delle Piante, prima carta dei diritti dei viventi scritta dalle piante. Finalmente la nazione delle piante, la più importante, diffusa e potenze nazione della terra, prende la parola. La pianta del mondo. All’inizio di ogni storia c’è una pianta, ma della maggior parte di esse si è persa memoria. Altre storie, invece, hanno avuto un destino diverso perché legate a persone o avvenimenti che hanno colpito l’immaginazione umana. Questo libro ce ne racconta alcune”.

L’autore, Stefano Mancuso, è uno scienziato di fama internazionale, dirige il laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale dell’università degli studi di Firenze. Membro fondatore dell’international society for planet signaling&behavior e accademico ordinario dell’accademia dei Georgofili.

I libri sono disponibili per il prestito. Per chi invece è interessato all’acquisto può richiederli alla libreria Lucca Sapiens sfruttando uno sconto del 5 per cento sul prezzo di copertina riservato a questa iniziativa. L’autore non sarà presente all’incontro. Potrà partecipare anche chi avrà letto uno solo dei due libri di cui si parlerà insieme.

I prossimi appuntamenti saranno il 24 luglio sempre alle 10 con due libri del professor Francesco Ferrini e il 4 settembre alle 10 con due libri del professor Giuseppe Barbera.