‘Ancient Future’, da Villa Reale risuona la musica del dj Luca Bacchetti

Ancient Future. E’ questo il nuovo concept-streaming di Luca Bacchetti che verrà trasmesso da Villa Reale come parte delle Link’D Sessions, una collaborazione tra Denon DJ e Beatport che si focalizza sul superamento dei confini creativi di artisti e performer.

Domani (1 giugno) alle 18 sui sui portali di Beatport e Denon Dj e sulla pagina Facebook della Villa di Marlia sarà trasmesso il nuovo concept artistico.

“In questi mesi dopo l’euforia iniziale, lo streaming format credo abbia perso di incisività, la bellezza dei luoghi spesso non ha niente a che fare con la colonna sonora, la sensazione è sempre stato qualcosa di incompleto – spiega Bacchetti -. Per questo ho trovato eccitante ed una sorta di sfida, portare parte della musica da club in luoghi inconsueti ma con l’intenzione di trovare dei punti di contatto, avvalendosi di

una nuova poetica e narrativa. La musica in questo caso è solo uno degli elementi, indissolubile dalle immagini, la musica mantiene un piede nel mondo del club l’altro nel sublime. In un certo senso l’essere Italiano ed il solo guardarmi intorno mi ricopre di questa responsabilità. In un mondo dove si rischia di nuovo l’affermarsi di etiche assolute, quello che realmente deve essere celebrato come assoluto è la bellezza”.

“Siamo orgogliosi che Luca Bacchetti, considerato uno dei più importanti ed innovativi dj italiani nel mondo, abbia scelto Capannori e, in particolare, la splendida Villa Reale di Marlia come location del suo nuovo concept-streaming Ancient future – afferma l’assessora al turismo del Comune di Capannori, Lucia Micheli -. Ciò dimostra l’attrattività della nostra terra e delle sue bellezze. Una produzione musicale di grande valore e qualità che certamente contribuirà a far conoscere ancora di più Capannori in Italia e fuori dai confini nazionali”.

Ieri (30 maggio) Villa Reale è stata anche protagonista del nuovo programma su La7 Bell’Italia. In viaggio, nato per raccontare le eccellenze del paese attraverso le sue bellezze paesaggistiche, culturali e artistiche.