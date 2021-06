Bilancio di Porcari, l’assessora Menchetti: “Conti a posto. Più di 6 milioni di avanzo”

“I conti del Comune? Sono in salute“, a dirlo è l’assessora al bilancio del Comune di Porcari, Roberta Menchetti, all’indomani dell’approvazione in consiglio comunale della delibera sul rendiconto di bilancio.

“Al di là delle parole di chi ormai palesemente – esordisce Menchetti – fa solo campagna elettorale affermando che le casse del Comune sono quasi vuote, per alimentare la solita polemica senza costrutto, i numeri dicono decisamente altro. Basterebbe dire – spiega Menchetti – che l’avanzo di amministrazione per il Comune di Porcari è di 6,618 milioni di euro, la cifra più alta dall’insediamento di questa amministrazione, dei quali 4,6 accantonati con larghissima prudenza dopo un confronto con il nostro ufficio finanziario, visto anche il momento di incertezza legato alla pandemia. Restano comunque due milioni che sono a disposizione, fra avanzo libero e avanzo vincolato, tant’è che la nostra amministrazione paga sempre nei tempi previsti dalla legge i propri fornitori e senza anticipazione di cassa. A questo aggiungo che non ci sono debiti fuori bilancio: una conferma del fatto che questa maggioranza ha sempre i ‘numeri’ sotto controllo”.

“Senza basi concrete – spiega ancora l’assessora al bilancio – anche l’eccezione che da qualcuno è stata sollevata sull’accensione di mutui. È vero che abbiamo aumentato il ricorso a questo tipo di finanziamento, ma è anche vero che prima, di fatto, eravamo a zero, quindi è assai facile che la percentuale dei mutui sia aumentata. Si tratta comunque di rate di mutuo che il Comune può serenamente pagare senza alcun rischio per la solidità dell’ente lasciando alla comunità opere importanti come la nuova scuola dell’infanzia e l’ampliamento del cimitero. Continueremo a ricercare le opportunità offerte dai bandi di finanziamento esterno perché il nostro solo obiettivo è migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine di Porcari“.