Consiglieri si dimettono in blocco, Coluccini a un passo dalla decadenza da sindaco

Fine della corsa per l’amministrazione Coluccini a Massarosa. Non sarebbe bastato il rimpasto di giunta con l’estromissione dell’assessora Elisabetta Puccinelli e la nomina di Ovidio Bigongiari e Daniele Altemura al sindaco espresso da una lista civica di centrodestra (Associazione Civica Massarosa) per salvare il suo posto alla guida della giunta.

In queste ore, infatti, sarebbe maturata la decisione della dimissione in blocco dei consiglieri Damasco Rosi, Silvano Simonetti, Simona Barsotti, Francesco Mauro, Stefano Natali, Sisto Dati, Mascia Garibaldi, Lorenzo Ghiara e Giuseppe Angeli che, una volta ratificate (con tutta probabilità giovedì), porteranno alla decadenza del primo cittadino.

A far pendere l’ago della bilancia verso la caduta di Coluccini è stato Giuseppe Angeli, vicino all’assessora Elisabetta Puccinelli.

Dopo la ratifica delle dimissioni e con la conferma della mancanza di una maggioranza consiliare per il primo cittadino la questione sarà sottoposta al prefetto Francesco Esposito che nominerà un commissario. Ci sono i tempi tecnici per tornare al voto nella prossima tornata delle amministrative del prossimo ottobre.