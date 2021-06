L’arte contemporanea e i social, dibattito a Lucca art fair

Fino al 6 giugno prosegue online Lucca Art Fair 2021 – Digital Art Weeks, grazie alla collaborazione con Toe Art Market (www.toeartmarket.com), nuova piattaforma digitale italiana dedicata al mercato dell’arte.

L’evento digitale è realizzato con il patrocinio del Comune di Lucca. L’appuntamento, pensato per riunire virtualmente e ampliare la vasta community di collezionisti e appassionati d’arte che seguono Lucca Art Fair da anni, offre la possibilità di fruire di una vasta e curata offerta artistica.

Sulla piattaforma Toe Art Market, infatti, Lucca Art Fair ospita gli spazi digitali delle singole gallerie partecipanti, le Viewing Rooms, e speciali focus che permettono ai visitatori di scoprire e chiedere informazioni riguardo alle opere selezionate dai galleristi e dai curatori della fiera, consentendo un’interazione e un’esperienza visiva personalizzata.

Il board curatoriale – composto da Paolo Batoni (direttore della fiera, creatore del Premio Combat e della piattaforma Toe Art Market), Beatrice Buscaroli (storica dell’arte, critica dell’arte, giornalista, docente), Francesca Baboni (curatore indipendente) e Kiki Mazzucchelli (curatore indipendente) – presenta nel corso dei giorni sei selezioni scelte tra le opere proposte dalle gallerie partecipanti, che spaziano tra arte moderna, post bellica e contemporanea.

Sempre sulla piattaforma digitale va in scena Art tracker, il progetto espositivo nato dalla collaborazione tra Lucca Art Fair e il Premio Combat per creare uno strumento di riflessione sulle nuove tendenze nella giovane arte contemporanea italiana.

Il progetto, a cura del collettivo CampoBase, presenta in versione digitale e accompagnate da un testo critico le opere realizzate da Clarissa Baldassarri, Anna Marzuttini, Agnese Spolverini e Giorgia Valli, vincitrici delle ultime due edizioni del premio Art Tracker.

Lucca Art Fair – Digital Art Weeks è arricchita da un programma di dibattiti online sulla pagina Facebook e Instagram di Lucca Art Fair.

Curati da Arianna Baldoni (critica d’arte, docente e giornalista) e da Bianca Trevisan (docente dell’Università Cattolica e curatrice della Galleria Milano) per la sezione archivi, i talk si svolgono sotto forma di brevi interviste di 15 minuti circa.

In particolare oggi (1 giugno) il tema dell’incontro sarà L’arte contemporanea: le strategie della comunicazione e l’influenza dei social media e in questa occasione Arianna Baldoni dialogherà con: Nicoletta Castellaneta (alle 11,30), direttore dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como – Ied Network, con Cristiana Campanini (alle 15,30), giornalista, storica dell’arte e fondatrice di Art Around – The Italian Gallery Guide e con Silvio Salvo (alle 17,30), ufficio stampa e social media manager della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino.

Giovedì (3 giugno) si discuterà sul tema L’arte contemporanea e l’estetica liquida con Paolo Bolpagni (alle 15,30) storico dell’arte e direttore della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca e poi con Ivan Quaroni (alle 17,30), critico d’arte, curatore, giornalista, coordinatore e docente all’Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como – Ied network.

Mentre venerdì 4 giugno, nell’ambito degli incontri racchiusi sotto il titolo Per un sistema di catalogazione: la funzione degli archivi, Bianca Trevisan intervisterà Gino Di Maggio (alle 15,30), presidente della Fondazione Mudima di Milano e Alberto Fiore (alle 17,30), co-direttore della Galleria Raffaella Cortese di Milano.