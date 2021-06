Manifattura, SiAmo Lucca sul sondaggio Winpoll: “Il 52% vuole spazi per il tempo libero”

“Un centrosinistra sempre più in difficoltà, anziché rimanere sui temi, attacca a livello personale la nostra lista civica e i nostri esponenti in modo becero: dimostrando in questo modo di essere a corto di argomenti e tentando oltretutto di screditarci”. Attacca così la replica di SìAmoLucca ai capigruppo della maggioranza che sostiene il sindaco Tambellini.

“Prendendo spunto dalla vicenda della Manifattura, il centrosinistra coglie l’occasione per deviare l’attenzione dall’oggetto della questione. Ma anzichè scendere allo stesso livello, vogliamo puntare al merito delle questioni più che ai giochi di palazzo – si legge in una nota del direttivo – E proprio per quanto riguarda la Manifattura, non solo ribadiamo di essere l’unica forza presente in consiglio comunale ad aver proposto un piano alternativo. Può non piacere alla giunta e alle forze politiche attualmente al governo della città, e ormai ne abbiamo preso atto, ma a quanto pare i lucchesi invece sono d’accordo con noi. Infatti, pur volendo attribuire alle indagini demoscopiche il giusto peso e non un valore scientificamente esatto, registriamo con soddisfazione che il recentissimo sondaggio Winpoll fa emergere che il 52 per cento della popolazione preferisce una trasformazione della Manifattura Sud in spazi per il tempo libero (polo museale, biblioteca e multisala cinematografica) che abbinata alla risposta sulla necessità di un potenziamento dei parcheggi (il 23%) fissa a un totale del 75 per cento coloro che vedono di buon occhio la soluzione che contempla proprio quanto da noi auspicato”.

SìAmoLucca ricorda che queste destinazioni d’uso, insieme al trasferimento degli istituti scolastici d’arte, sono proprio il cuore della proposta avanzata dalla lista civica. “Solo il 25 per cento dei lucchesi, secondo questo sondaggio, gradisce che nel complesso sbarchino negozi e appartamenti – conclude il direttivo della lista civica -. Pur ribadendo di non voler prendere l’esito delle rilevazioni come verità assoluta, sicuramente si può affermare senza timore di essere smentiti, che il Comune dovrebbe interrogarsi. Senza considerare che questi risultati arrivano dopo un anno in cui molti hanno sollevati dubbi sulle destinazioni opzionate per l’ex Manifattura. A questo vogliamo aggiungere che è mancato il coinvolgimento dei cittadini sul futuro di un contenitore così strategico, cittadini che solo grazie a SìAmoLucca hanno scoperto il progetto nei suoi dettagli”.