Misericordia di Lucca, inaugura una nuova ambulanza

L’arciconfraternita di Misericordia di Lucca domani (2 giugno) alle 12 a Lucca in piazza Napoleone inaugura una nuova ambulanza per il servizio pubblico di trasporto sanitario ordinario e di emergenza. Il nuovo mezzo, attrezzato con le più moderne tecnologie per il soccorso in emergenza 118, è stato intitolato alla memoria del compianto confratello Nicola Giambastiani. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.