Ottavo figlio per l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini

Riccardo Bergamini non cessa mai di stupire. Alle ore 10,15 di martedì 1 giugno è venuta alla luce la piccola Asia, l’ottava figlia del noto alpinista lucchese. Riccardo ama sempre ripetere, “la vita deve andare avanti nonostante tutto senza smettere di credere ai propri sogni”. I fatti parlano per lui ma in questo caso i complimenti vivissimi e tutti meritati spettano in primis alla mamma, Laura Nottoli, che ha dato alla luce una splendida bambina del peso di 3,020 chilogrammi. A far nascere la piccola, con un parto cesareo, è stata la dottoressa Bartolini Tiziana dell’ospedale S.Luca di Lucca. Riccardo e Laura ringraziano di cuore tutto il personale del reparto di maternità per la gentilezza e la professionalità dimostrata.