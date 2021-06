Trentatré sacchi di rifiuti raccolti: è questo il risultato del pomeriggio ecologico organizzato dall’associazione di promozione sociale Tocca a noi – Altopascio, che riunisce giovani e giovanissimi altopascesi impegnati nella tutela ambientale e nella promozione di iniziative di solidarietà, di socialità, di supporto agli altri.

Un luogo dove i giovani – e non solo – possono trovare quello spazio che cercano per sentirsi utili, fare proposte al territorio, recuperare un protagonismo e una centralità nelle iniziative e nelle scelte.

Foto 3 di 4







Il pomeriggio ecologico è andato particolarmente bene: al primo appuntamento pubblico, che l’associazione ha organizzato per presentarsi alla comunità, hanno partecipato oltre trenta persone, impegnate in una mezza giornata di raccolta dei rifiuti abbandonati e pulizia di via dei Ferranti. Il risultato sono 33 sacchi raccolti e la restituzione al territorio di una strada più curata. Il gruppo, intanto, è ora al lavoro per presentare i prossimi appuntamenti, da condividere con la cittadinanza.

Per contattare l’associazione: toccaanoi.aps@gmail.com. L’associazione ha inoltre attivi una pagina Facebook e un profilo Instagram.