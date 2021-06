Scuole, dopo i tagli arrivano i rinforzi: aumentano le cattedre per il prossimo anno

Dopo un anno difficile, reso ulteriormente complicato dalla pandemia, il prossimo anno scolastico si annuncia con meno scogli nelle scuole lucchesi. I tagli alle cattedre per il 2020/2021 sembrano dover essere archiviati, visto che gli organici per il prossimo anno scolastico non solo non sono stati toccati al ribasso ma in genere sono stati rafforzati.

Lo dimostrano i numeri pubblicati dall’ufficio scolastico provinciale che, confrontati con quello dell’anno che sta per concludersi tra i banchi, segnalano un incremento degli insegnanti. La dotazione organica complessiva, destinata dal Miur alle scuole della provincia di ogni ordine e grado è di 4.216 posti comuni, di cui 4062 interi e altri 154 da ore residuo.

L’anno scorso, invece, i posti comuni erano 4.209, di cui 4066 interi e 143 da ore residue. Aumentano anche i posti di potenziamento, passati da 301 dell’anno scolastico 2020/21 ai 310 previsti per il prossimo anno scolastico.

Buone notizie anche sul fronte del sostegno: 506 i posti assegnati all’ufficio scolastico provinciale di Lucca, per tutti gli ordini e gradi di scuola, cui vanno aggiunti altri 35 posti per il potenziamento.