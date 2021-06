Smart school alla Fondazione Campus, concluso il progetto

Si è conclusa sabato (29 maggio) con una cerimonia di chiusura, la prima edizione della Smart School organizzata dalla Fondazione Campus di Lucca e inserita all’interno del progetto EconomiadiTutti.

Tredici gli studenti che hanno preso parte all’iniziativa presentando dieci project work, che sono stati poi giudicati e valutati da una giuria tecnica sulla base dei seguenti criteri: fattibilità, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, capacità di innovazione.

La giuria, composta dalla referente del tavolo di economia civile della Provincia di Lucca Maria Cristina Nanni, il presidente della Camera di Commercio di Lucca Giorgio Bartoli, il direttore generale di NeXt Luca Raffaele, il presidente del Consorzio Mestieri Elisabetta Mazzetti e il presidente della Banca del Monte di Lucca Carlo Lazzarini, ha decretato i seguenti vincitori: il primo posto è stato assegnato a Giulia Giorgetti con Paracool, un progetto sulla produzione artigianale di accessori utilizzando materiali di riciclo che sensibilizzino il cliente all’acquisto di oggetti sostenibili. Secondi classificati Roberta Del Chiaro e Simone Guidi con il loro Experiential Tuscany srls, un progetto sulla creazione di un tour operator che promuova pacchetti turistici di esperienze locali in mercati esteri. Terzo classificato il collettivo Creative Hub con il loro progetto omonimo che propone uno spazio in coworking dedicato all’arte, alla musica e alla creatività in genere che metta in risalto la città di Lucca da un punto di vista artistico. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi è stata affidata, nel pomeriggio, all’assessora alle attività produttive, allo sviluppo economico, alle politiche europee e alla programmazione strategica Chiara Martini.

Ai primi tre classificati è stata offerta una consulenza strategica gratuita da parte dell’agenzia di comunicazione e marketing Demia. Inoltre tutti i partecipanti potranno beneficiare della terza fase del progetto, ovvero “l’accompagnamento al mondo del lavoro”, che permetterà loro di ricevere il supporto di tecnici e consulenti professionisti per la realizzazione di un business plan di progetto.

Durante la mattinata sono intervenuti Enrica Lemmi, direttrice Accademia del turismo della Fondazione Campus, che, introducendo i lavori, ha poi passato la parola al Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. A seguire, in via telematica, il professore ed economista Stefano Zamagni e monsignor Paolo Giulietti, vescovo dell’Arcidiocesi di Lucca, che in un video registrato ha salutato tutti i partecipanti.

Presenti al Campus inoltre Andrea Palestini, presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca e Carlo Lazzarini, presidente Banca del Monte di Lucca. L’iniziativa, nata in risposta all’invito lanciato lo scorso novembre 2020 da Papa Francesco The Economy of Francesco – Assisi 2020 e promossa da Fondazione Campus, Comune di Lucca, Progetto Policoro, Arcidiocesi di Lucca, Banca del Monte di Lucca in collaborazione con il Festival Economia e Spiritualità e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dopo una serie di incontri introduttivi alla materia – gli Innovation Lab – nel mese di dicembre si è infatti concretizzata in una fase prettamente formativa, che ha coinvolto studenti tra i 18 e i 35 anni con lo scopo di promuovere una nuova economia civile, etica e sostenibile, in grado di rilanciare il territorio e offrire nuove opportunità di impresa.