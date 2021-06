Sostegno alla neo paternità, riprendono gli incontri al consultorio di Campo di Marte

Ripartono i gruppi di sostegno alla neo paternità al consultorio della Cittadella della salute Campo di Marte. Si svolgeranno a cadenza mensile, a partire da sabato 26 giugno dalle 10 alle 11,30, al secondo piano del padiglione B. La frequenza è libera, gratuita e ad accesso diretto su prenotazione al numero 0583 449512.

“Fin da quando la coppia si accorge di aspettare un bambino, la futura madre riceve sostegno, attenzione, cure dedicate: dalla consegna del libretto di gravidanza allo spazio mamma, molte sono le opportunità che offre il percorso nascita – spiegano dall’Azienda Usl Toscana nord ovest -. Purtroppo, non sempre ci si accorge dei cambiamenti e delle esperienze che riguardano l’altra persona, che rimane spesso relegata al ruolo di accompagnatore. In questo periodo di pandemia le restrizioni non hanno permesso ai padri di partecipare direttamente alle visite, anche se, con grandi sforzi, in molte occasioni è stata comunque permessa la presenza nella fase del parto. Ecco quindi che spesso i padri si trovano del tutto soli ad affrontare le trasformazioni che la loro nuova situazione comporta”.

Il gruppo dei padri ha la funzione di accogliere e accompagnare le domande, i dubbi, la possibilità di confronto e condivisione. A partire dal 2021 i neopadri possono inoltre accedere, sia singolarmente che in coppia, allo spazio d’ascolto perinatale, che si occupa del benessere psicologico della neomamma e del neopapà dal periodo dell’attesa fino al primo anno di vita del neonato. Per accedere occorre telefonare al numero 0583 449512: il primo colloquio è previsto di lunedì mattina.