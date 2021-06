Tradizione e innovazione: a Montecarlo apre Lunardi’s

Un luogo che diventa crocevia ideale per sperimentare le migliori espressioni del mondo culinario contadino, condite da una spolverata di irriverenza contemporanea: è la filosofia alla base di Lunardi’s, il nuovo ristorante di piazza Carrara 1 a Montecarlo, dei fratelli Giovanni e Francesco Lunardi, pronto ad aprire domani (2 giugno).

Giovani, naturalmente appassionati per una storia che si tramanda in famiglia da generazioni, muniti di un’esperienza già solida, i due fratelli intendono offrire un concept ristorativo del tutto inedito per il territorio. Le influenze di parenti australiani e le certezze acquisite dai nonni italiani, del resto, hanno creato un humus culturale ed enogastronomico di sicuro impatto.

“La nostra idea – dichiarano Giovanni e Francesco, rispettivamente manager di sala e cantina e chef – è quella di riprendere una tradizione culinaria composta da ricette, sapori e profumi tipicamente toscani, declinandoli in chiave contemporanea. Questo è un locale che strizza l’occhio al mondo contadino in cui siamo cresciuti, intendendo valorizzare le sue migliori espressioni. Al contempo vogliamo però accostare quei sapori, quella sapiente cura per le materie prime e per gli ingredienti ad un’accezione nuova, mediante tecniche culinarie e di impiattamento che esaltano il lavoro a monte”.

Lunardi’s si candida dunque ad essere un luogo che scardina i dogmi, anche grazie alla lunga esperienza all’estero dello chef Francesco, formatosi in alcune tra le cucine che abitano l’Olimpo della ristorazione internazionale. La volontà è anche quella di premiare al massimo l’ottimo lavoro svolto dai fornitori locali, aprendo ad un’esperienza che comunica un’affabile eleganza anche visivamente: l’ambiente trasmette pulizia e precisione, ma riesce comunque a rimanere informale e accessibile.

Così, domani il ristorante apre le sue porte: dalle 16,30 in poi sarà possibile esplorare questo nuovo modus operandi culinario, con una selezione di bottiglie e vini al bicchiere accompagnati ad un menù apposito che si muove tra finger food, taglieri che imprimono nuova spinta alla tradizione e rivisitazioni attuali di ricette storiche.

Per il giorno dell’inaugurazione è prevista subito una promozione speciale: gli ospiti potranno infatti usufruire di uno sconto di benvenuto del 25% su tutti i vini, sia al calice che in bottiglia.

Lunardi’s rimarrà quindi aperto da giovedì (3 giugno), con una proposta ampia: il pranzo dalle 12 alle 14,30, l’aperitivo dalle 17,30 alle 20 e infine la cena dalle 20 in avanti.

Per prenotazioni: 0583.989662 (Lunedì, martedì e mercoledì chiusi per pranzo)