Una illuminazione a led per la stazione ferroviaria di Ghivizzano-Coreglia

Prosegue l’attenzione di Rfi sulle stazioni più piccole, dopo gli importanti interventi grazie alle segnalazioni dei pendolari e della relativa Associazione pendolari Toscana nord ovest.

Protagonista la stazione ferroviaria di Ghivizzano-Coreglia che nell’estate scorsa fu già oggetto di un’importante operazione di restyling, con l’installazione di una seconda pensilina per i passeggeri in transito, nuove panchine più comode e sicure, due nuove obliteratrici e una biglietteria automatica compresa di videocamera di sorveglianza ed operativa h24 capace di emettere biglietti sia per le tratte regionali che nazionali. Ma ad oggi i lavori non paiono finiti e grazie alle incessanti segnalazioni dell’Associazione pendolari Toscana nord ovest, ed in particolare del suo presidente Michel Rocchiccioli e del pendolare del territorio coreglino Stefano Reali, da pochi giorni la stazione di Ghivizzano-Coreglia è stata dotata di una moderna illuminazione a led, sia sul lato binari che sul lato del piazzale antistante, che comporterà una oltre ad una migliore illuminazione di tutta la zona, un risparmio energetico e un aumento dei livelli di sicurezza.

“Una stazione così ben illuminata – secondo Reali e Rocchiccioli – è in primis un bel biglietto da visita per tutti i turisti che utilizzeranno il treno come mezzo di arrivo nel nostro comune, aspetto questo estremamente importante in questo tanto atteso e sperato periodo di ripresa post-Covid19. Inoltre una stazione con un impianto di illuminazione così moderno e funzionale è di sicuro una stazione più bella e più sicura ad ogni ora del giorno e della notte. Da non tralasciare poi il grande impatto ambientale che questi lavori portano in termini di risparmio energetico e di manutenzioni necessarie”.