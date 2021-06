Alla disfida del pontile di Lido totani contro moscardini

Con l’arrivo della bella stagione le disfide del pontile di Lido di Camaiore si spostano alla sera. Venerdì (4 giugno) alle 20,30 si affronteranno i totani contro i moscardini. Ana Maria Birdea, la chef del Sunset al pontile, l’unico locale della Versilia che consente di cenare un mezzo al mare, sta ideando i piatti della disfida.

Non mancheranno insalate di totani e moscardini, totani grigliati… insomma i commensali, giudici unici della disfida, assaggeranno due antipati, due primi e due secondi per capire a chi dare la loro preferenza. I vini inclusi nel prezzo come il caffè e i dolci, sono dell’azienda friulana Ca’Bolani (il prezzo è di 30 euro per prenotare cercare su internet Sunset Lido di Camaiore).

Fra i commensali ci sarà anche Gianfranco “Johnny” Sciortino, il pescatore che fornirà il pesce. Vedremo a chi darà la preferenza. A condurre la disfida ci penserà Fabrizio Diola, che in maniera brillante fornirà notizie e curiosità a tutti i presenti. Ecco quindi servita, dopo quella tra il Cacciucco alla Livornese e quello alla Viareggina, i lupini contro le vongole e le acciughe contro le triglie, un’altra divertente e gustosa sfida: Totani Vs Moscardini.