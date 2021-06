Grazie al calo dei contagi e alla distensione delle misure di contenimento del coronavirus, anche la Festa della Repubblica torna alla quasi normalità. E infatti questa mattina (2 giugno) si è svolta una celebrazione in Cortile degli Svizzeri voluta dalla prefettura di Lucca. Ovviamente, nel rispetto delle norme anticovid e in forma ristretta senza pubblico, si è voluto dare, in questo senso, un segnale di speranza e di ripartenza, sulla scia del messaggio rivolto al Paese ieri (1 giugno) dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha dato il via alle celebrazioni per il 75esimo compleanno della Repubblica.

Erano presenti, tra gli altri, l’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, i parlamentari, l’assessore regionale Baccelli, i Consiglieri regionali, il presidente della Provincia, il sindaco del Comune di Lucca e i responsabili provinciali delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

L’evento ha avuto inizio con l’alzabandiera, alla presenza del prefetto Francesco Esposito; il momento solenne è stato accompagnato dal canto dell’Inno d’Italia eseguito da alcuni ragazzi dell’Istituto Passaglia. Presente anche un rappresentante della Consulta provinciale degli Studenti che ha dato lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Successivamente è stata deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti.

“Dobbiamo continuare a guardare ai valori dell’unità e della Repubblica così come trasfusi nella Costituzione – ha detto il prefetto Esposito – per proiettarci nel futuro con maggiore fiducia e, superata la pandemia, rilanciare lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Questo slancio richiede un impegno congiunto di tutti e un forte coinvolgimento delle nuove generazioni”.

Proprio ai giovani presenti il prefetto ha voluto consegnare una copia della Costituzione Repubblicana come atto simbolico per tramandare quei valori che costituiscono il patrimonio dell’intera comunità nazionale.

Le celebrazioni sono cominciate nella giornata di ieri nelle sale di rappresentanza della Prefettura con la consegna delle onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica, e proseguiranno nei giorni 3 e 4 di giugno al fine di evitare occasioni di assembramento.

Ecco l’elenco degli insigniti: Armando Nanei, direttore del servizio ispettivo del dipartimento di pubblica sicurezza al ministero dell’Interno, è stato insignito ufficiale.

Laureato in giurisprudenza è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1986. Tra i molti incarichi assolti, si annoverano quelli di vicario del Questore di Lucca e di Genova, di questore della Provincia di Isernia, di Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, di Questore di Firenze e, attualmente, di direttore dell’ufficio centrale ispettivo al dipartimento di pubblica sicurezza. Nanei si è particolarmente distinto per la notevole serietà, l’elevato senso del dovere e per gli ottimi rapporti sia con le altre forze di polizia che con i rappresentanti delle Istituzioni, conquistando stima e prestigio in tutte le sedi presso le quali ha lavorato. Le sue doti e le elevate capacità professionali sono state sempre riconosciute ed apprezzate, sia per lo spirito di sacrificio e il senso dello Stato che per la totale abnegazione al lavoro e l’eccezionale impegno profuso nell’interesse pubblico e delle Istituzioni.

Anche Vinicio Fruzzetti, socio fondatore dell’associazione Aido di Lucca, è stato insignito ufficiale.

Fruzzetti sin dal 1974 è socio e fondatore dell’associazione Aido di Lucca. L’impegno e l’abnegazione nel mondo del volontariato sono stati sempre assidui fino ad identificarlo come punto di riferimento per l’associazione e a diventare coordinatore di tutte le associazioni di “dono” della provincia. Non ultima l’attività svolta con grande professionalità in occasione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19 durante la quale ha garantito il proseguimento del lavoro della sezione territoriale, coordinando il servizio per impedire l’interruzione delle donazioni. Successivamente al 1989, anno in cui è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica, è stato nominato consigliere regionale, carica che mantiene attualmente oltre a quella di coordinatore delle associazioni, presidente della Sezione Territoriale di Lucca e vice presidente regionale vicario.

Onorificenza anche a Enzo Giuntoli, ex consigliere provinciale, attualmente consigliere comunale di Lucca, che è stato insignito ufficiale.

Diplomato motorista navale, nel corso della vita ha svolto diversi incarichi quali consigliere e presidente di Circoscrizione, consigliere comunale e provinciale e dal 25 giugno 2017 è Consigliere del Comune di Lucca.

Ufficiale è anche Michele Iuffrida, dirigente superiore del corpo dei vigili del fuoco in quiescenza.

Laureato in ingegneria elettronica, dal gennaio 2007 a luglio 2011 è stato comandante provinciale dei vigili del fuoco di Lucca. Ha saputo da subito inserirsi nella realtà di questa provincia e, grazie alle proprie capacità professionali ed alla sincera disponibilità, ha costituito un sicuro punto di riferimento per le Istituzioni territoriali. Promosso dirigente superiore ha proseguito la sua carriera professionale anche al dipartimento dei vigili del fuoco presso il quale ha svolto importanti e prestigiosi incarichi, tra cui da ultimo quello di Vice Direttore Centrale presso la direzione centrale per le risorse umane. Ha partecipato attivamente a diverse emergenze di protezione civile, prestando soccorso anche in occasione del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009.

Priscilla Beretta, commissario della polizia di Stato in quiescenza, è stata invece insignita cavaliere.

Commissario del ruolo direttivo della polizia di Stato in quiescenza, ha dedicato gran parte della sua carriera professionale alla sicurezza aeroportuale, specie in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001. Durante gli anni di servizio ha ottenuto riconoscimenti per i quali ha ricevuto la medaglia d’oro per merito di servizio, sei lodi, un encomio del capo della polizia in relazione ad operazioni di polizia giudiziaria. In data 28 maggio 2013 gli è stata conferita dal Ministero degli Affari Esteri, con decreto della Regina d’Olanda, la medaglia di apprezzamento in ricordo delle visite estere, come segno di stima per l’impegno profuso. Nei primi mesi del 2019 ha iniziato a svolgere attività di volontariato alla Tela di Penelope cooperativa sociale con sede a Lucca dove persone con disabilità realizzano mediante l’utilizzo del telaio prodotti tessili utilizzando l’arte-terapia come forma riabilitativa.

Anche Giuseppe Corbellini, titolare di una ditta artigianale nel Comune di Pietrasanta ed ex consigliere della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo, è stato insignito cavaliere.

Fin da piccolo ha coltivato la passione per i macchinari in genere, giungendo a riprodurli in miniatura e a studiarne le caratteristiche. La sua arte lo ha portato negli anni ad entrare nel mondo dell’imprenditoria, aprendo un cantiere navale in Versilia dove si è distinto per la costruzione di ruote timone in lucido legno di mogano di ogni forma e dimensione e di pregevole fattura.

Stesso riconoscimento per Emilio Di Fazio, luogotenente della capitaneria di porto di Viareggio.

Primo luogotenente alla Capitaneria di Porto di Viareggio. Durante il servizio ha ricoperto molteplici incarichi, da comandante della motovedetta a capo sezione demanio, amministrativo e contenzioso, Capo sezione di gente di mare e pesca, comandante dell’ufficio locale marittimo di Forte dei Marmi, capo sezione polizia marittima e difesa costiera, fino all’incarico attuale di nostromo del Porto della Capitaneria di Viareggio. Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento, ottenendo diversi brevetti e abilitazioni. Ha ricevuto molti riconoscimenti, quali encomi ed elogi, dal 1992 al 2016, per il profuso impegno, l’alta capacità e professionalità, oltre che per il costante lodevole comportamento e l’elevato rendimento negli incarichi svolti nel corso della sua carriera.

Cavaliere anche Massimo Diodati, presidente dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti della Toscana.

Persona dalle elevate qualità morali e civili, è dotato di indiscusse capacità organizzative nel sociale. Infatti su proprio interessamento, è stata firmata una convenzione tra il Comune di Viareggio e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Lucca, per la realizzazione di una “biblioteca accessibile e una cultura di accessibilità” che utilizza risorse (audiolibri, libri a caratteri grandi) e servizi (percorsi facebook) dedicati.

La sua determinazione e la sua volontà hanno portato, di concerto con la locale Asl, intere unità oculistiche-pediatriche in tutte le scuole della provincia, per un’importante attività di prevenzione, già dalla minore età, che ha fatto intercettare e curare potenziali casi di difficoltà visiva dei bambini.

Inoltre, ha stipulato un accordo con il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lucca, al fine di promuovere le procedure di soccorso in caso di disastri naturali ai disabili.

Federico Giuseppe Luiso, assistente del presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, è stato anche lui insignito Cavaliere.

Laureato in ingegneria elettrica con indirizzo gestionale/energia, ha acquisito negli anni successivi diversi master ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di energia.

Attualmente è assistente del presidente dell’autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente. Nel corso della sua lunga carriera ha svolto diversi importanti incarichi come assistente capo del dipartimento energia con funzioni di coordinamento e supporto tecnico al ministero dello sviluppo economico e assistente del componente del collegio dell’Autorità Luigi Carbone presso l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Anche Maurizio Prina, Comandante della polizia municipale di Lucca, è stato insignito cavaliere.

Laureato in giurisprudenza, è attualmente comandante della polizia municipale di Lucca e riveste un ruolo di primo piano nella gestione del relativo servizio.

Nel corso della sua carriera ha svolto importanti incarichi ed è stato docente, commissario di esami e direttore tecnico per corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione della polizia locale per la Regione Piemonte, nonché presso la prestigiosa scuola della polizia locale di Torino Bussi. Ha svolto numerose attività in collaborazione con le forze dell’ordine a la Procura della Repubblica di Lucca.

E’ autore di varie pubblicazioni nell’archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali.

Calogero Ragusa, dirigente responsabile del servizio di contabilità e gestione finanziaria alla Prefettura di Firenze, è stato insignito Cavaliere.

Laureato in economia e commercio è attualmente dirigente di fascia II in qualità di responsabile del servizio di contabilità e gestione finanziaria alla Prefettura di Firenze. Entrato nell’amministrazione dell’Interno nel 1986, ha iniziato la sua carriera alla Prefettura di Lucca.

Nel corso degli anni ha saputo esercitare con grande abilità anche competenze non direttamente riconducibili alla propria qualifica, rivelando non comuni doti di dedizione ai doveri d’ufficio.

Cavaliere anche Mario Ruggiero, presidente dell’associazione nazionale artiglieri d’Italia, di Lucca.

Fondatore delle sezioni dell’associazione Artiglieri d’Italia di Forte dei Marmi e Massarosa. Negli anni 2008, 2009 e 2010 ha partecipato all’organizzazione e alla conduzione delle gare per pattuglie militari congiuntamente all’Unione Nazionale Sottoufficiali italiani allo scopo di promuovere l’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia. Tale collaborazione continua ancora oggi per altre iniziative congiunte.

Maria Vincenza Saccone, dirigente vicario del comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco di Lucca, è stata insignita Cavaliere.

Laureata in ingegneria civile, dal 1994 è funzionario direttivo del ministero dell’Interno del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Attualmente, ricopre il ruolo di vicario del comandante con la qualifica di direttore vice dirigente antincendio al comando provinciale dei vigili del fuoco di Lucca. Nel corso della sua carriera ha partecipato a importanti attività di soccorso a seguito degli eventi alluvionali della Versilia del 1996, del terremoto Umbro marchigiano del 1997, dell’alluvione di Sarno del 1998, del terremoto del Molise del 2002, del terremoto in Abruzzo del 2009, del disastro ferroviario di Viareggio nel 2009, del sisma in Emilia del 2012 e diverse altre emergenze quali per ultima l’emergenza neve del gennaio 2021 in provincia di Lucca e di Pistoia.

Alessio Lucio Vitiello, luogotenente della Guardia di Finanza al Comando provinciale di Lucca, è stato insignito Cavaliere.

Arruolatosi nella Guardia di Finanza nel 1988, ha ricoperto in passato incarichi nei reparti operativi del Corpo, frequentando con profitto numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale. Si fregia di ricompense di ordine morali quali encomi ed elogi ed ha conseguito la croce d’oro per anzianità di servizio. Svolge inoltre attività di volontariato a favore, tra l’altro, della Caritas diocesana di Lucca.

Saranno, inoltre, consegnate le medaglie d’onore concesse con decreto del Presidente della Repubblica a cittadini lucchesi internati in Germania: Sergio Parigini, internato civile (deceduto) e Osvaldo Piercecchi internato militare (deceduto).