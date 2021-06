Torna il terzo palio delle Contrade San Paolino

Grazie al calo dei contagi, sono riprese le attività dell’associazione Contrade San Paolino che propone una nuova disfida fra i balestrieri per domenica 6 giugno al Campo tiri della Repubblica di Lucca, in via Pattana a Pontetetto.

Il terzo Palio delle Contrade San Paolino impegnerà i balestrieri dell’associazione in una gara a tiro singolo su corniolo. In premio alla contrada che primeggerà andrà il drappo dipinto dal pietrasantino Paolo Lazzerini.

Negli ultimi anni Paolo Lazzerini è rimasto molto affascinato da Lucca che gli ha ispirato diverse opere. Ha già realizzato per Contrade San Paolino il drappo della precedente edizione del Palio, disputata nel settembre 2018.

L’opera sarà svelata ufficialmente al pubblico oggi (2 giugno) alla galleria di Lazzerini in piazza San Giusto a Lucca alle 17, e lì rimarrà esposta fino al giorno del Palio e poi per un breve periodo successivo alla manifestazione. La Galleria rimane aperta tutti i giorni tranne il martedì negli orari dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19.