Oltre 400 auto storiche, 150 Ferrari e 1200 persone di equipaggio per la prima tappa della Mille miglia. Sono questi i numeri in arrivo e partenza a Viareggio previsti per l’appuntamento di mercoledì 16 e giovedì 17 giugno.

“Un atto di coraggio, in un momento in cui tutto sembrava fermo – commenta l’assessore alle attività produttive Alessandro Meciani -: coraggio e passione che sono poi il tratto distintivo di questa amministrazione così come delle 1000 Miglia. Un lavoro che è iniziato lo scorso anno con il controllo cronometrico e coronato quest’anno con l’arrivo e la partenza di tappa. Tutta la città sarà coinvolta con gadget offerti dagli sponsor, i premi speciali per l’auto storica e per l’equipaggio femminile, e poi la musica del Pucciniano, l’unicità degli yacht e delle imbarcazioni ormeggiate nelle nostre darsene, la partenza di tappa dalla Cittadella del Carnevale. Bellezza e promozione insieme per un evento storico di portata internazionale. Ringrazio quanti si sono impegnati per la riuscita dell’evento, gli organizzatori per aver scelto la nostra città, gli sponsor e tutti i partner istituzionali e no. Grazie a tutti e benvenuti a Viareggio”.

Il percorso

Lungo tutta la lunghezza del percorso saranno all’incirca duecento i Comuni attraversati dalla competizione che, come di consueto, vedrà il giro di boa a Roma al termine della seconda giornata di gara. Per la prima volta nella storia della 1000 Miglia rievocativa e riprendendo il senso antiorario di alcune edizioni della corsa di velocità disputata tra il 1927 e il 1957, il senso di marcia della gara sarà invertito: mercoledì 16 giugno, gli equipaggi da Brescia si dirigeranno verso la costa tirrenica, affronteranno già nella prima giornata il Passo della Cisa e concluderanno la prima tappa nella serata a Viareggio. La partenza della seconda giornata di gara, che avverrà dalla Cittadella del Carnevale, vedrà le auto proseguire verso Pisa fino a Castiglione della Pescaia, sede del pranzo, e continuare nel cuore della Maremma di Grosseto fino alla cena in gara a Viterbo; da qui la ripartenza alla volta della Capitale per concludere la seconda giornata con la passerella in Via Veneto.

Venerdì 18 vedrà la risalita delle auto verso nord: partendo da Roma dopo l’attraversamento di Orvieto e Cortona, la sosta pranzo ad Arezzo e il transito nel Chianti, le auto supereranno il Passo della Futa e della Raticosa per giungere a Bologna e concludere la terza tappa. Sabato 19 giugno, quarta e ultima giornata di gara, gli equipaggi giungeranno al traguardo di Brescia dopo aver salutato l’Emilia di Reggio e Modena, il Veneto a Verona dove le auto sosteranno in piazza Bra e il Lago di Garda con il tradizionale passaggio a Sirmione e per la prima volta a Salò. Altra importante novità di questa edizione sarà il cambio di location per il Paddock, che dal 14 al 19 giugno non si collocherà più come di consueto al Brixia Forum dove è stato invece allestito il principale hub vaccinale della città. Su questo verranno comunicati a breve maggiori informazioni e aggiornamenti.

La 1000 Miglia 2021 sarà inoltre caratterizzata dal tema Crossing the Future, claim che arricchisce il logo di questa edizione e che incarna la doppia anima del brand, che oggi congiunge da una parte tradizione e heritage e dall’altra innovazione e sperimentazione. Crossing the Future è infatti il file rouge che unisce la 1000 Miglia storica, all’epoca vetrina delle auto più tecnologiche e innovative, con la 1000 Miglia rievocativa, che si propone lo stesso obiettivo affiancando alle auto d’epoca quelle elettriche della 1000 Miglia Green e le moderne Supercar e Hypercar della 1000 Miglia Experience.