Marlia, inaugurano gli impianti sportivi al centro parrocchiale

Sabato (5 giugno), alle 15, al centro parrocchiale Giovanni Paolo II di Marlia, in via della Chiesa, è in programma l’inaugurazione degli impianti sportivi e del centro di aggregazione realizzati dalla parrocchia di S.Maria Assunta e Giovanni Evangelista di Marlia con il contributo del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Al taglio del nastro interverranno il sindaco Luca Menesini, l’arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, il parroco di Marlia Don Agostino Banducci, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini e il segretario regionale di di Anspi, Antonio Ferro. Prevista la partecipazione della banda ‘A.Catalani’ di Marlia che eseguirà un intervento musicale.