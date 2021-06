Recupero di piccoli animali, Capannori rinnova la convenzione con Anpana

E’ stata rinnovata la convenzione tra il comune di Capannori e l’Anpana (Associazione nazionale protezione animali natura ambiente) di Lucca finalizzata al recupero dei pulli (uccellini caduti dai nidi), covate e piccoli mammiferi sul territorio comunale. Il rinnovo della collaborazione è venuto anche alla luce dei buoni risultati ottenuti nel 2020.

Da marzo a fine giugno dello scorso anno sono stati infatti recuperati 120 animali, in prevalenza pulli (passerotti, merli, gufi, pipistrelli, cinciallegre, civette, codirossi, cornacchie, gruppi, rondini, balestrucci e rondoni) oltre ad una piccola volpe, un piccolo cerbiatto e un capriolo. Quest’anno inoltre, considerato che il servizio è iniziato da poco, sono già stati recuperati una ventina di animali tra pulli (capinere, piccioni, merli, storni, picchi e passerotti) e piccoli ricci rimasti orfani. Da evidenziare che sarebbe opportuno che i pulli di passerotto, se caduti dal nido, fossero lasciati dove vengono trovati (salvo la presenza di gatti o altri predatori vicini) perché i genitori continuano a sfamarli e li accompagnano al primo volo

Tutti gli animali recuperati vengono portati al Cruma di Livorno dove vengono curati, svezzati e rimessi in libertà.

“La collaborazione con Anpana per questo servizio che ci consente di salvare piccoli animali che altrimenti nei primi mesi di vita non riuscirebbero a sopravvivere è risultata essere molto proficua – afferma l’assessore alla tutela degli animali, Giordano Del Chiaro-. Per questo abbiamo voluto rinnovare la convenzione con questa associazione per continuare a salvare in particolare gli uccelini caduti dai nidi ma anche altri piccoli animali. Un servizio che è diventato anche un punto di riferimento per i cittadini che spesso segnalano situazioni di animali in difficoltà. Ringrazio i volontari di Anpana Lucca per il loro impegno”.

Soddisfazione viene anche espressa dal presidente Anpana Lucca, Angelo Bertocchini, per questo servizio che partito da Capannori si è successivamente esteso anche ad altri Comuni della Piana.

“Giornalmente, esclusivamente per questo servizio – spiega Bertocchini – Anpana Lucca mette a disposizione tra i 3 e i 5 operatori a seconda del numero di animali da salvare , mentre 3 sono i mezzi impiegati per il servizio che ci consente di mettere in salvo tanti piccoli animali”.

Per richieste di recupero è possibile contattare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero 366/2780347.