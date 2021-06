Riaperta al pubblico la Torre delle ore: sarà possibile visitarla in turni di dieci persone

È riaperta al pubblico questa mattina (3 giugno) la Torre delle ore. L’accesso sarà possibile in turni con al massimo 10 persone, con una durata di 30 minuti.

L’orario di apertura estivo – dal 3 giugno al 20 settembre – è dalle 9,30 alle 19,30. Il personale addetto alla gestione del monumento verificherà la temperatura dei visitatori. Non sarà consentito l’accesso a coloro che abbiamo temperature superiori a 37,5 gradi. Per tutta la durata della visita è richiesto di indossare correttamente la mascherina, di igienizzare frequentemente le mani e di mantenere il distanziamento tra i visitatori.

Per motivi di sicurezza e adeguamento alle misure di contenimento della pandemia, è richiesto il rispetto della fascia oraria scelta e di presentarsi all’ingresso con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio del proprio turno e con il biglietto già pagato. È consigliata la prenotazione. Per accedere alla struttura è necessario munirsi in anticipo del biglietto, acquistandolo alla biglietteria di Torre Guinigi o a quella dell’Orto Botanico. Per informazioni contattare il numero 0583 48090, scrivere una mail a infotorriciviche@comune.lucca.it oppure visitare il sito web cultura.comune.lucca.it/.