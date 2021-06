SiAmo Lucca: “Isole fuori terra in centro, problemi irrisolti”

“Ad un anno di distanza dalle nostro denunce, nulla è cambiato per il servizio di raccolta dei rifiuti sia nel centro storico (con l’arrivo dei cassonetti) così come in periferia: in strade e piazze all’interno delle Mura i Garby sono sommersi dai rifiuti perché pieni, non svuotati oppure perché ci sono evidenti difficoltà per la olor apertura manuale”. A lanciare l’allarme è la lista civica SìAmoLucca, che è tornata a fare un sopralluogo in questi giorni nelle varie zone della città.

“Nonostante avessimo indicato le criticità, l’amministrazione Tambellini ha voluto chiudere gli occhi sostenendo che serviva un periodo affinché le cose andassero a regime – si legge in una nota della lista civica -. Invece passa il tempo e la situazione addirittura peggiora. Al fatto che i cassonetti Garby non sono adatti, e quindi che si è realizzato una spesa che non ha risolto i problemi del passato, si aggiungono i ritardi nella raccolta dei rifiuti. I cittadini si lamentano, anche perché pagano tasse salate e vedono che il servizio non è all’altezza”.

Un’emergenza che non risparmia nessuno, dalle vie principali ad altre piu’ nascoste, così come la periferia dove il nuovo sistema di differenziata non funziona, con mancati ritiri. “Quella della pulizia dovrebbe essere tra le priorità del Comune, ma evidentemente la giunta di centrosinistra non è sensibile a questo tema – aggiunge SìAmoLucca -. Il fallimento è evidente e sotto gli occhi di tutti: chiediamo all’amministrazione che si trovi una soluzione, cambiando il servizio e potenziando i passaggi. Sicuramente i dipendenti di Sistema Ambiente ci mettono impegno, e sono le prime vittime, ma è l’organizzazione a monte che deve essere rivista. Si continua a far finta di non vedere, mentre con l’arrivo dell’estate la previsione è che si possa ulteriormente peggiorare per i cattivi odori legati alle alte temperature e ai rifiuti a lungo esposti al sole”. “Auspichiamo sicuramente anche più controlli della polizia municipale contro l’inciviltà – conclude la lista civica, rappresentata nell’amministrazione da tre consiglieri comunali di opposizione – seppure il fenomeno della raccolta flop non sia a quanto ci risulta per la maggior parte riconducibile a negative abitudini dei cittadini. E’ proprio tutto l’impianto del servizio a fare acqua da ogni parte. Bisogna studiare in fretta alternative”.