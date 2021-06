Capannori, approvato il piano di telefonia mobile: 30 le richieste regolamentate

Il consiglio comunale di Capannori ha approvato il piano di telefonia mobile per il 2021.

Tra i punti al centro del documento ci sono la collocazione sulle aree pubbliche degli impianti e su strutture già esistenti per ottimizzare l’utilizzo delle aree e garantire la tutela dei cittadini e del territorio e mitigarne l’impatto visivo nel caso in cui venissero collocati in aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale.

Criteri alla base del piano di telefonia mobile 2021 che si allinea così alle indicazioni regionali, approvato ieri (3 giugno) dal consiglio comunale con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione dell’opposizione. Le richieste di installazione pervenute dai gestori regolamentate all’interno del nuovo piano comunale sono in totale 30, di cui 27 sono riproposizioni del piano dello scorso anno. Le nuove richieste sono quindi soltanto tre: due provengono dall’operatore Fastweb per l’installazione di un impianto in Pizzorna e di un impianto all’ingresso del casello autostradale del Frizzone. La terza nuova richiesta di collocazione proviene da Vodafone e riguarda un’area comunale al Pip di Carraia. Inoltre per una delle richieste di installazione già avanzate da parte di Iliad, le due collocazioni ipotizzate, in alternativa tra loro, sono il campo sportivo di Segromigno in Monte o il cimitero di Camigliano.

“Il piano di telefonia mobile è un importante documento di pianificazione che, partendo dalle richieste che i gestori presentano, ha lo scopo di salvaguardare la popolazione e il territorio di Capannori pur assicurando la copertura della rete, vista la fondamentale importanza, emersa a maggior ragione durante la pandemia, di garantire una buona connessione per tutti i cittadini – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. La normativa nazionale lascia ampio spazio ai gestori sulla scelta delle aree dove predisporre nuove antenne e il piano comunale di telefonia è l’unico strumento a disposizione dell’ente per ‘controllare’, a tutela della comunità, l’installazione di nuovi impianti. Abbiamo infatti la possibilità di proporre localizzazioni alternative entro un raggio ristretto a qualche centinaia di metri rispetto alla richiesta effettuata dai gestori. Stiamo seguendo con grande attenzione l’avvento della nuova tecnologia 5G, attualmente non attiva sul territorio di Capannori e abbiamo avviato un percorso di approfondimento e di confronto con la cittadinanza con la partecipazione di esperti del settore. Un percorso che vogliamo proseguire nei prossimi mesi, facendoci anche portavoce presso gli enti competenti delle istanze dei cittadini e della necessità di mettere in atto nuovi ed ulteriori procedimenti di controllo e monitoraggio”.

Le ipotesi di localizzazione per il 2021 suddivise per gestori

Per quanto riguarda Iliad tra le ipotesi ci sono Tassignano con una struttura di supporto esistente nella zona dei tronchetti ferroviari, Segromigno in Monte nell’area comunale del campo sportivo o cimitero di Camigliano, Borgonuovo, Marlia nell’area comunale vicino il deposito dell’acquedotto e all’impianto esistente in via della Fraga e infine Guamo al parcheggio pubblico via di Sottopoggio.

Per Tim le ipotesi sono, per quanto riguarda Capannori il casello A11, nell’area comunale vicino all’impianto di sollevamento fognature posto in prossimità dell’uscita autostradale, ai laghetti di Lammari Laghetti, San Leonardo in Treponzio nell’area comunale del cimitero, Carraia nel parcheggio comunale, San Colombano nell’area del cimitero nuovo di Marlia, Massa Macinaia al campo sportivo e Carraia nell’area di proprietà comunale in via Tazio Nuvolari nelle vicinanze del PIP.

Tra le ipotesi Vodafone ci sono Guamo con via degli Stipeti, Marlia nell’area comunale del deposito acquedotto e all’impianto esistente in via della Fraga, Colle di Compito all’impianto esistente a Pian di Veneglia, S. Andrea di Compito nella struttura di supporto esistente in località Monte Pianello, San Ginese nel parcheggio del cimitero, Lunata nell’area comunale posta in Via Vecchia Pesciatina, Vorno al campo sportivo e Carraia nell’area comunale al Pip.

Le ipotesi Wind 3 sono invece S. Andrea di Compito nella struttura di supporto esistente in località Monte Pianello, Marlia nell’area comunale vicina al deposito dell’acquedotto, San Colombano nell’area del cimitero nuovo di Marlia, Vorno nell’area comunale del campo sportivo e Colle di Compito vicino alla stazione ecologica. Linkem propone invece di localizzare l’impianto a Lammari, nella struttura di supporto esistente posta in via vicinale dei Bertoni mentre Fastweb in Pizzorna e a Capannori, al Casello A11 in prossimità dell’uscita autostradale.