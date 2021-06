Festa della Repubblica, il presidente del consiglio regionale incontra gli studenti lucchesi

E’ iniziato questa mattina (4 giugno) dall’Istituto tecnico agrario di Mutigliano il tour lucchese del presidente del consiglio regionale. Insieme ai consiglieri regionali Mario Puppa, Valentina Mercanti e Vittorio Fantozzi, Antonio Mazzeo ha incontrato alcuni studenti delle classi quinte e consegnato loro la Costituzione e lo statuto della Toscana in occasione del 75esimo anniversario della Festa della Repubblica. All’incontro erano presenti anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l’assessora Ilaria Vietina.

Il tour del presidente del consiglio regionale proseguirà alle 12 all’istituto tecnico di Porcari. Anche qui, insieme agli altri rappresentanti della giuntale regionale, Mazzeo incontrerà i ragazzi e le ragazze della scuola per parlare del valore del testo legislativo, fondamento della Repubblica italiana.

“Il simbolo della Regione è il Pegaso alato, che è il simbolo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Questa Costituzione nasce dopo un ventennio di morte e di distruzione, di famiglie che si sono ritrovate nella fame e che hanno visto morire tanti loro parenti. Tanti giovani sono stati sul fronte. C’è stata la Resistenza che qui è stata fortissima. Il Pegaso è questo, ma è anche simbolo di un legame tra passato e futuro: ha le zampe che stanno nei valori, nelle radici, nelle tradizioni della nostra Toscana, ma anche le ali che ci portano verso il domani. E quel futuro siete voi – ha ricordato il presidente Mazzeo -. Noi non abbiamo la capacità di leggere il futuro con le lenti che avete voi. Abbiamo 20 anni di differenza, siamo due generazioni differenti. Allora noi vi chiediamo una mano nello scrivere insieme il futuro della nostra Regione, partendo dai valori della nostra Costituzione. Sperando che un giorno, al posto nostro, possa esserci qualcuno di voi”.

“L’ultimo appello che vi faccio – ha aggiunto Mazzeo – è di impegnarvi. Impegnatevi nel sociale, nello sport, nella politica, nelle istituzioni. Abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno delle vostre energie, abbiamo bisogno delle vostre intelligenze. Abbiamo bisogno che ci poniate temi di frontiera, senza paura. Quei temi potete porceli voi. Noi non siamo in grado a volte nemmeno di saperli interpretare fino in fondo. Siete il futuro, e noi vogliamo scommettere tutti insieme sul futuro. Questa settimana che sto facendo nelle scuole è la più bella che sto vivendo da quando sono diventato presidente del Consiglio regionale. Proporrò all’Assemblea una legge per ritornare con più forza nelle scuole. Ora sto pensando a come, individuando le risorse necessarie. Perché penso che se vogliamo scrivere la Toscana del 2050, non possiamo farlo che insieme a voi”.

“Ci tenevamo a venire negli Istituti tecnici, prima all’Agrario di Mutigliano poi a Porcari, per portare la Costituzione e lo Statuto della Regione Toscana – ha sottolineato la consigliera del partito democratico Valentina Mercanti -. E’ un impegno che mi ero presa con i cittadini prima di essere eletta che avrei portato la Regione sul territorio per renderla vicina alle scuole e agli studenti. Perché scuola vuol dire futuro. E sono orgogliosa di essere qui, in una giornata che ritengo veramente importante, e farlo con i ragazzi per me è anche un segnale di ripartenza. Ripartire appunto dai valori della Costituzione”.

“Oggi consegniamo la Costituzione ai ragazzi, perché, come diceva Calamandrei, la Costituzione non è un foglio di carta che rimane, se lo gettiamo a terra fermo – ha precisato il consigliere del Partito democratico Mario Puppa -. Ma ha bisogno che lo si faccia camminare, di portarlo avanti. Credo che i giovani siano i soggetti che questo compito possono interpretarlo al meglio”.

“Ho partecipato con entusiasmo all’iniziativa di regalare agli studenti copie della Costituzione e dello Statuto regionale – ha commentato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi -. Non solo perché lo ritengo un atto di vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola, ma, soprattutto, perché è opportuno che i fondamenti del nostro ordinamento e del nostro vivere civile, del nostro percepirci come comunità, vengano diffusi sin dalla più giovane età. In attesa di tornare a investire con forza e convinzione nell’educazione civica”.

Alle 15 Mazzeo sarà invece ad Altopascio per incontrare la sindaca Sara D’Ambrosio per poi raggiungere la vicesindaca di Montecarlo Marzia Bassini. Per finire, alle 18, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo farà visita alla sede Mondialcarta di Diecimo a Borgo a Mozzano.