Il centro studi Giacomo Puccini festeggia 25 anni: raccolti oltre 10mila documenti sul maestro

Il Centro studi Giacomo Puccini compie domani 25 anni. E’ stato fondato, come associazione, a Lucca il 5 giugno 1996 da Gabriella Biagi Ravenni, Julian Budden, Gabriele Dotto, Michele Girardi, Arthur Groos, Maurizio Pera. Con delibera del 9 dicembre 1998 il Consiglio direttivo in carica coopta come socio fondatore e consigliere Dieter Schickling.

L’articolo 2 dello statuto definiva gli obiettivi da raggiungere: il centro studi si propone di promuovere la conoscenza di Giacomo Puccini e dei contesti nei quali egli visse e operò, della musica e del teatro d’opera del suo tempo e oltre. Tanti gli obiettivi tra cui quello di sviluppare ogni tipo di ricerche su Puccini, la musica e il teatro d’opera del suo tempo; raccogliere, custodire e catalogare ogni tipo di fonte pucciniana (lettere, documenti, abbozzi e schizzi musicali e letterari, partiture autografe e manoscritte, partiture a stampa e spartiti, libretti, bozzetti e scenografie, manifesti, materiale iconografico, registrazioni audio e video), rendendo accessibile agli studiosi un catalogo informatizzato dei materiali in suo possesso.

Ma il centro stucdi crea, gestisce e mette a disposizione di studiosi e appassionati una biblioteca specializzata che contenga le pubblicazioni su Puccini prodotte nel mondo, nonché un’adeguata dotazione di strumenti di ricerca; organizza convegni di studio e conferenze; organizza mostre permanenti o itineranti sul maestro; realizza pubblicazioni scientifiche (monografie, atti di convegno, miscellanee di studi, edizioni di testi e di opere, etc.) e d’informazioni (bollettini, periodici, etc.) e stipula accordi con case editrici per la produzione e la distribuzione di opere, su qualsiasi supporto, dedicate a Puccini. Produce anche materiali d’informazione realizzati coi mezzi dell’informatica, a partire da una home page pucciniana in internet, in cui trovino spazio adeguato tutte le necessarie informazioni sull’attività che il Centro stesso svolge e intende realizzare, e sull’attività musicologica connessa ai suoi interessi scientific

Nei 25 anni trascorsi il Csgp ha operato perseguendo tutti gli scopi statutari: ha prodotto e sviluppato progetti di ricerca; ha raccolto una ricca documentazione (oltre 10.000 riproduzioni analogiche o digitali); ha creato una biblioteca specializzata (oltre 4.000 unità catalografiche) che aderisce al sistema bibliotecario nazionale ed è regolarmente aperta al pubblico; ha organizzato convegni e conferenze; ha organizzato o ha collaborato all’organizzazione di mostre; ha realizzato pubblicazioni scientifiche stipulando accordi con case editrici; si è dotato da subito di un sito web e ha sviluppato l’utilizzo dei media informatici; ha collaborato con un gran numero di istituzioni culturali, con attenzione particolare a quelle che operano nel campo dello spettacolo.

L’istituzione, nel 2007, da parte del ministero per i beni e le attività culturali, dell’edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini (Enogp), su proposta del Csgp, è il più prestigioso riconoscimento del lavoro svolto. Dal 2007 quindi alcuni dei progetti (Progetto Epistolario, Progetto Mises en scène) che nel corso degli anni erano stati già avviati e portati avanti dal CSGP, sono confluiti nell’attività editoriale dell’Enogp, alla quale il Csgp fornisce collaborazione e supporto.

Oggi il centro studi è attestato come punto di riferimento nel mondo per ogni sorta di attività sul compositore, sia di ricerca, sia di divulgazione culturale, sia di consulenza con teatri ed enti pubblici e privati per la realizzazione di spettacoli e manifestazioni.

Dal 30 maggio 2010 è iscritto al numero 12 del registro delle persone giuridiche alla Prefettura di Lucca. Dal 7 novembre 2019 è socio dell’Aci (Associazione delle istituzioni di cultura italiane).