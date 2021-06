Le selezioni di Miss Mondo tornano a Lucca

Domenica (6 giugno) si terranno le selezioni di Miss Mondo, a Villa Cheli dalle 18 alle 21,30. Saranno seguite da Susanna Taviani agente regionale e dirette da Danny Puccini. Per le ragazze interessate a candidarsi al concorso possono fare l’iscrizione a missmondo.it, oppure direttamente alla pagina miss Mondo Toscana Marche Facebook. Per prenotazioni cena a numero chiuso secondo i decreti in vigore direttamente alla Villa Cheli.