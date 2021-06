Lo stilista Piattelli è di nuovo sotto i riflettori

Arriva una nuova, grande e meritata soddisfazione per lo stilista altopascese Luca Piattelli. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 e il ciclo di trasmissioni Rai sul magazine di moda e stile People, per lui giunge la partecipazione a una trasmissione su un canale nazionale fra i più visti in assoluto : Tv8, presente al canale 8 del digitale terrestre di tutta Italia e sul bouquet di Sky in ogni sua forma di broadcasting.

Per Luca Piattelli si riannoda, dopo la pausa forzata e devastante della pandemia, un filo molto importante in ambito televisivo, che lo aveva visto protagonista nel 2019 nella fortunata e vista serie di puntate di People, ambizioso rotocalco televisivo su moda e bellezza andato in onda su Rai 1 e Rai Premium.

Ora Luca Piattelli avrà a sua disposizione il prestigioso palcoscenico della trasmissione di Adriana Volpe “Ogni mattina”, un contenitore molto ben confezionato che produce interessanti ascolti e che è stato al centro anche di qualche polemica in relazione ai temi di attualità, anche politica, trattati.

Lo spazio a disposizione dello stilista lucchese è previsto in circa mezz’ora, un tempo lunghissimo per gli standard televisivi nazionali, all’interno del quale Luca Piattelli sarà chiamato a mostrare la sua capacità e inventiva per i tagli di capelli e in generale sulla bellezza femminile.

Per preparare questo passaggio, che avverrà in diretta intorno alle ore 10,30 di martedì 8 giugno direttamente negli studi televisivi dell’emittente, a Milano, Luca Piattelli da tempo sta provando con due affascinanti modelle quella che sarà la sua proposta che certamente soddisferà chi lo ha chiamato all’interno di questa importante trasmissione.

“Dopo questa gravissima emergenza sanitaria che ci impediva di spostarci fra regioni, è arrivata questa chiamata dall’emittente nazionale che indubbiamente mi fa molto piacere- dice lo stilista Luca Piattelli-. Porterò diverse proposte, in particolare i tagli geometrici sullo stile inglese, la filosofia di taglio che seguo da tempo e che mi caratterizza, per dare la mia visione e il mio contributo a un momento che nella trasmissione è dedicato a questi temi. Invito tutti gli amici a sintonizzarsi su Tv8, rete conosciuta e che tutti hanno sintonizzata nel proprio televisore”.