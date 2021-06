Massimo Diodati è Cavaliere al merito della Repubblica, plauso da Uici Lucca

Massimo Diodati, ex presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) di Lucca, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana lo scorso martedì (1 giugno) in Prefettura. Ed è proprio l’associazione che ha guidato dal febbraio 2013 al luglio 2020 ad esprimere oggi (4 giugno) grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto. Dallo scorso settembre Massimo Diodati è stato eletto presidente del consiglio regionale toscano dell’Uici.

Durante la cerimonia di consegna il prefetto Francesco Esposito ha ricordato il grande valore dell’onorificenza, concessa solo a poche persone e nel pieno rispetto e partecipazione dei valori della Repubblica. Oltre al prefetto erano presenti alla cerimonia Luca Menesini, sindaco di Capannori, Comune di residenza di Diodati, e Giorgio Del Ghingaro, primo cittadino di Viareggio, che ha proposto la sua candidatura come Cavaliere al merito.

Molte le motivazioni che hanno portato il Presidente della Repubblica a scegliere di conferire questo riconoscimento a Massimo Diodati. Tra queste, il suo impegno nel volontariato e nella realizzazione di alcuni importanti progetti di superamento delle barriere per il rispetto dei diritti di tutti.

Accanto a Massimo c’era John, il cane guida che lo accompagna quotidianamente e che gli è stato vicino anche in questo particolare momento, indossando per l’occasione un collare tricolore. Tante le congratulazioni ricevute, non solo da parte di parenti e amici, ma anche da parte delle molte cariche istituzionali con cui negli anni ha collaborato: un ulteriore segno del fatto che questa onorificenza è più che meritata.