Sviluppo turistico territoriale, uno workshop chiude la prima edizione del Master

Si terrà oggi e domani (5 giugno) il workshop territoriale per la chiusura della prima edizione dell’Executive master in management dello sviluppo turistico territoriale, realizzato dalla Fondazione Campus di Lucca e dal Touring club italiano.

I ragazzi partecipanti saranno impegnati in attività sul territorio che avranno inizio venerdì oggi (4 giugno) alle 15 con una classroom tenuta dal critico enogastronomico Fausto Borella che illustrerà loro l’importanza dell’olio extravergine d’oliva quale strumento di promozione territoriale, il tutto nella cornice di palazzo Boccella. La lezione terminerà con una tasting experience alla Fattoria di Fubbiano alle 16,30.

Nella giornata di sabato (5 giugno) un fitto programma impegnerà ancora i ragazzi del master in numerose attività: alle 9,30 Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea, spiegherà ai giovani l’importanza della promozione turistica in eventi come il Lucca Comics. A seguire saranno realizzati dei percorsi sensoriali all’interno della città, che culmineranno in una visita alla mostra Elisa Bonaparte. Il percorso olfattivo al Palazzo Ducale, per poi spostarsi al Puccini Museum, dove gli studenti potranno conoscere la casa, ormai museo storico, del noto compositore Giacomo Puccini.

Nel pomeriggio di sabato, inoltre, i corsisti assisteranno ad un concerto organizzato appositamente per loro dalla Fondazione Campus in collaborazione con l’Associazione musicale lucchese: i ragazzi del Boccherini si esibiranno nell’auditorium dell’istituto. Nato a gennaio 2021 e dopo aver riscosso un importante successo, l’Executive master in management dello sviluppo turistico territoriale di Touring Club Italiano e Fondazione Campus si conferma per la sua seconda edizione 2021/22 che partirà a settembre il prossimo settembre.

Il master online ha l’obiettivo di aggiornare e consolidare le competenze tecniche specialistiche per la valorizzazione e promozione del territorio e delle imprese. Destinatari sono imprenditori e manager di istituzioni pubbliche, imprese, organizzazioni, enti e associazioni per la promozione turistica, tour operator, agenzie di viaggio; professionisti, consulenti, funzionari di enti o società operanti in ambito turistico; giovani laureati orientati a intraprendere una carriera nel mondo del turismo. Grazie agli specialisti del Touring Club Italiano, ai docenti della Fondazione Campus di Lucca e alle testimonianze di affermati esperti esterni, all’interno del master vengono approfonditi i temi della sostenibilità, della programmazione e pianificazione turistica nazionale e internazionale, della creazione, realizzazione e promozione del prodotto turistico e i modelli di gestione della destinazione turistica.

“Il turismo si sta evolvendo rapidamente sotto la spinta dell’emergenza sanitaria e dei conseguenti cambiamenti dell’economia e della società – chiosa Enrica Lemmi, direttrice del master –. Il Covid19 ha completato la transizione del digitale a strumento di massa, le mete sono cambiate, i turisti sono alla ricerca di un’esperienza di viaggio ancora più personalizzata. Si osserva anche un’attenzione crescente per il territorio e per tutto ciò che è locale e sostenibile, accompagnata da una chiara consapevolezza della necessità, sia per chi opera nel pubblico sia per le imprese, di una gestione evoluta degli impatti del turismo”.

A condurre il master saranno ancora una volta specialisti Touring ed esponenti del sistema Touring, affiancati da docenti di Fondazione Campus. Tante le occasioni di networking e di confronto in cui dialogare sugli scenari del turismo del futuro a partire dai valori chiave del Touring Club Italiano: la promozione del turismo, la salvaguardia dell’ambiente e la diffusione delle conoscenze e di una cultura consapevole e responsabile del viaggio. Il master ha una durata di 6 mesi per un totale di 140 ore, suddivise in 12 weekend. Ripartito in tre macro aree il programma didattico, per la seconda edizione, si articolerà in: programmazione e pianificazione turistica, realizzazione e promozione del prodotto turistico territoriale, modelli di gestione della destinazione turistica. Il master sarà erogato in modalità online.

Per maggiori informazioni relative alla seconda edizione del master è possibile consultare il sito fondazionecampus.it/executive-master-management-dello-sviluppo-turistico-territoriale/.