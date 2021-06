Torna la giornata Wwf all’Oasi del Bottaccio

Finalmente torna, dopo la pausa forzata dello scorso anno, la giornata delle Oasi Wwf anche nel Comune di Capannori al bosco del Bottaccio.

Quest’anno il Wwf Italia, attraverso il messaggio Liberiamo la Natura, ha voluto dedicarla all’attesissimo ritorno alla natura: adulti, ragazzi, bambini e famiglie potranno godere della bellezza e del fascino degli spazi naturali protetti dal Wwf in una giornata di riconquistata libertà.

In questa difficile primavera, il rapporto fra le persone e l’Oasi Wwf Bosco del Bottaccio non si è mai interrotto: grazie alla disponibilità dei volontari dell’associazione Wwf Alta Toscana OdV e alla collaborazione del Comune di Capannori, circa 300 persone hanno visitato l’area, nel rigoroso rispetto della Natura e delle normative di prevenzione al covid-19.

Dopo pranzo, dalle 14 alle 18,30 troverete i volontari pronti ad accogliere: ingresso libero (ma contingentato) in Oasi;stand con possibilità di tesserarsi al Wwf e comprare alcuni gadget, per sostenere la associazione; visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria (per informazioni boscobottaccio@wwf.it ):inizio ore 15:30 e ore 17 – max 20 partecipanti (2 gruppi).