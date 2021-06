Tornano in presenza i concerti del coro Il Baluardo. L’appuntamento è fissato per domenica 20 giugno alle 18 in piazza Masi, sotto la biblioteca statale in Santa Maria Nera.

“Dopo quasi 9 mesi siamo di nuovo in scena e possiamo riprendere il nostro percorso laddove abbiamo dovuto sospenderlo – spiega il direttore Elio Antichi -. E’ un concerto inserito nella Festa della musica voluta dalla Comunità europea e patrocinata dal Ministero della cultura italiano. Presenteremo musiche di De Marzi, Majero, Bullock, Schonberg, Sting, Modugno, Cohen, Morricone, Piovani, Lennon e Weston”.

Il concerto è all’aperto e saranno rispettate le normative anticontagio. E’ consigliato presentarsi almeno 20 minuti prima del concerto. L’ingresso è gratuito su prenotazione all’indirizzo prenotazioni@coroilbaluardo.it.