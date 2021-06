Iniziativa benefica per personale sanitario, tra le star del metal anche il lucchese Freddy Delirio

Sta avendo grande successo, in questa fase di prevendita, l’iniziativa benefica il cui ricavato sarà donato al personale sanitario nazionale e che raccoglie il meglio dell’heavy metal italiano e mondiale.

Sabbatonero, questo il nome del progetto all star che ricorda una iniziativa analoga di qualche decina di anni fa, denominata Stars. E di stelle ce ne sono tante, fra le quali Freddy Delirio, tastierista, compositore e insegnante di musica, noto per la sua attività con i Death Ss e il suo gruppo Freddy Delirio and the Phantoms.

Il musicista, al secolo Federico Pedichini, che da anni vive a Lucca e possiede un avviatissimo studio di registrazione, l’Fp Recording Studio, sulla via Vecchia Pesciatina 95 a Lunata, diventato meta di importanti artisti nazionali e internazionali, ha fornito il suo contributo al pari di tanti altri nomi altisonanti del panorama del rock duro internazionale. Ideatore e motore di Sabbatonero è Tony Dolan dei Venom, che ha reclutato nomi conosciuti ovunque come l’influente chitarrista Marty Friedman e Mantas, solo per citarne alcuni.

L’uomo di ferro – A Tribute to Black Sabbath è una compilation di brani famosi della seminale band dei Black Sabbath e ne ripercorre i momenti più importanti, interpretati con grande personalità e classe dai musicisti chiamati a partecipare. L’etichetta che produce il disco è la Time to Kill records, sul cui sito si possono trovare tutte le informazioni su questa iniziativa.