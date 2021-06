Rassegna musicale Città di San Vincenzo, tanti premi per gli alunni dell’istituto comprensivo Carducci

Incetta di premi per gli alunni che studiano strumento musicale all’Istituto comprensivo Carducci nel centro storico. Gli alunni di clarinetto, pianoforte, violino e violoncello si sono infatti distinti per bravura tanto da conseguire numerosi premi, assegnati loro dalla giuria.

Quest’anno, la 22esima edizione della rassegna musicale Città di San Vincenzo – causa delle note problematiche legate alla pandemia – si è svolta in modalità online. Pertanto, gli alunni partecipanti, hanno dovuto registrare le loro performance per poi inviarle all’associazione musicale organizzatrice che nei giorni del 30 e 31 maggio ha proceduto con le valutazioni e l’assegnazione dei premi ai vincitori.

Agli alunni e ai docenti sono giunti i complimenti della dirigente scolastica Dora Pulina che ha voluto sottolineare “come l’impegno nello studio per la nobile arte della musica non sia solo motivo di crescita per i ragazzi ma come ormai condiviso da tutti gli orientamenti pedagogici, il percorso formativo musicale contribuisce allo sviluppo psicofisico, al potenziamento delle attività intellettive e soprattutto allo sviluppo della creatività”.

Da ricordare infine, che e che l’alunna Greta Marcheschi, della classe di violino che partecipato ad un altro concorso nazionale denominato Greatmusicevents ha vinto il primo premio con votazione di 97/100.

Questi i premi conseguiti dagli alunni: Tommaso Barattini 3A, primo premio con votazione di 98/100; Federico Bacci 2G, terzo premio con votazione di 84/100. Entrambi gli alunni studiano clarinetto nella classe del docente Marcello Bonacchelli.

Per la classe di pianoforte della docente Orietta Luporini sono stati premiati: Chiara Rubano 1C, secondo premio con votazione di 93/100; Laura Bruni 3C, secondo premio con votazione di 94/100; Yael Marzocchini 3E, terzo premio con votazione di 89/100;

Per la classe di violino del docente Fabio A.Ditto sono risultati vincitori: Greta Marcheschi 1H, primo premio con votazione di 95/100; Pietro Baldi 1B, secondo premio con votazione di 91/100; Vanessa Lazzari 3C, terzo premio con votazione di 86/100.

Gli alunni di violoncello della classe della docente Elisabetta Casapieri hanno infine ottenuto i seguenti premi: Alice Albertella 1B, primo premio con votazione di 97/100 e Benedetta Fanelli 2H, terzo premio con votazione di 89/100.