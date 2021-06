‘Caro fiume parlami di te’, quasi 700 alunni per il progetto di educazione ambientale del Consorzio di bonifica Toscana Nord

Quasi 700 alunni partecipano al progetto di educazione ambientale del Consorzio di bonifica Toscana Nord, Caro fiume parlami di te: delle tue acque, dei tuoi pesci, dei tuoi fiori: dagli alunni, tanti progetti per il territorio e i corsi d’acqua.

Il lago che parla alla conferenza delle specie aliene; e poi il viaggio colorato di una bottiglia di plastica nel Serchio prima di essere raccolta da un solerte volontario e di essere correttamente conferita; e ancora, un gioco per una visita guidata sui nostri corsi d’acqua; un sito internet dedicato ai rii: un ebook; la cartellonistica per valorizzare i fossi della Pineta; e tanti altri progetti ancora. Con un occhio di riguardo ai percorsi dei contratti di fiume e di lago, che enti, associazioni e cittadini stanno portando avanti sul nostro territorio.

È venuta fuori una vera e propria esplosione di idee dai lavori che le ragazze e i ragazzi delle scuole hanno elaborato per il progetto didattico del Consorzio 1 Toscana Nord, Caro fiume parlami di te: delle tue acque, dei tuoi pesci, dei tuoi fiori #carofiume, che ha coinvolto più di trenta classi (medie e superiori) degli istituti dell’intero comprensorio, per un totale di quasi 700 alunni partecipanti.

“In questo periodo così difficile per i nostri giovani, l’ente consortile ha deciso di puntare ancora di più su di loro, supportando le scuole nell’attività di educazione ambientale – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Coi nostri esperti abbiamo così svolto alcune lezioni a distanza, e abbiamo chiesto agli alunni di rielaborare la loro esperienza con progetti e idee. Ne sono scaturiti lavori davvero belli, molto elaborati, ma soprattutto originali: uno spaccato di ragazze e ragazzi che hanno il cuore il proprio territorio e i propri corsi d’acqua, e che nutrono un profondo desiderio di ripartire con un legame diretto con l’ambiente e la natura. Quest’anno, a causa del Covid, non è stato possibile: ma dal prossimo anno ricominceremo con le uscite guidate lungo gli argini e gli alvei, in cui proprio i giovani saranno protagonisti”.

Una giuria, formata tra gli altri dal segretario dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale Massimo Lucchesi, dalla presidente del Cirf Laura Marianna Leone e dall’addetta stampa del Consorzio 2 Alto Valdarno Paola Saviotti, ha individuato, tra i lavori prodotti dalle scuole, quelli più significativi: che saranno premiati dal Consorzio con dei buoni spesa, che le classi potranno utilizzare per materiali didattico.

“In realtà, però, con il loro impegno, tutti i ragazzi hanno vinto, per – evidenzia Ridolfi – A ciascuno dei partecipanti abbiamo regalato una nostra borraccia: sperando che opteranno sempre di più per la scelta ecologica dell’economica circolare. E tutti i lavori saranno raccolti e valorizzati con una piccola pubblicazione, che realizzeremo nei prossimi mesi”.