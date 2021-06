Guitar Festival, tre nuovi appuntamenti con la rassegna dedicata alla sei corde

Tre concerti in tre giorni dedicati alla sei corde. Proseguono gli appuntamenti del Guitar Festival, la rassegna organizzata nell’ambito della stagione Open dell’Istituto di studi musicali Boccherini. Sul palco dell’auditorium di piazza del Suffragio di alterneranno interpreti internazionali e giovani allievi del conservatorio cittadino.

Si parte domani (8 giugno) alle 21, con Evangelina Mascardi, considerata tra le migliori liutiste attive nel panorama concertistico internazionale. Mascardi interpreterà musiche di Mouton, Weiss e Bach. Nata a Buenos Aires, si è diplomata in chitarra classica e ha cominciato giovanissima la sua attività concertistica. Nel 1997 si è trasferita in Europa per studiare liuto alla Schola Cantorum Basiliensis dove ha ottenuto nel 2001 il ‘Solisten Diplom’ sotto la guida di Hopkinson Smith. Sempre accolta da critiche positive, si è esibita da solista in importanti festival europei di musica antica e chitarristici.

Mercoledì 9 e giovedì (10 giugno) sempre alle 21 all’auditorium Boccherini si terrà l’appuntamento con due tappe della classica Maratona del Guitar Festival, focus quest’anno dedicato al celebre chitarrista inglese Julian Bream. Mercoledì la serata sarà dedicata a un viaggio musicale dal titolo Dagli anni Novanta ai giorni nostri. A interpretare le musiche di Brouwer, Takemitsu, Mustonen, Garcia e Rak saranno i giovani chitarristi Pavel Casamenti, Riccardo Cogoni, Lorenzo Macario, Emanuele Volpi, Antonio Carone e Antonio Di Masi. Giovedì, settimo appuntamento con la Maratona, questa volta dedicato ai Concerti per chitarra e orchestra. Gli allievi Nayeli Bernabè, Emanuele Pauletta, Vincenzo Fiamingo, Marco Tomatis e Jacopo Figini suoneranno musiche di Arnold, Dodgson, Brouwer e Berkeley.

I concerti sono aperti al pubblico e a ingresso gratuito. Nel rispetto delle regole antiCovid, la capienza dell’auditorium è ridotta ed è necessaria la prenotazione, da effettuare attraverso il sito eventibrite.it. Per chi preferisse seguire il concerto da casa, rimane la possibilità di collegarsi al canale YouTube dell’istituto (bit.ly/3dp90L0) per la diretta streaming. Per maggiori informazioni su tutte le iniziative e gli eventi di Open 2021 è possibile visitare il sito boccherini.it.