Un altro raid dei vandali contro il monumento simbolo della città: le Mura. Ignoti hanno utilizzato lo spray per comporre una scritta all’interno di Porta San Pietro. Un messaggio indecifrabile, forse una firma a caratteri cubitali impressa su un muro: May Boy13, il testo lasciato dall’anonimo writer che ha danneggiato in quel punto la cinta.

Un gesto sconsiderato ma purtroppo non nuovo alle cronache: le Mura da sempre sono nel mirino di vandali e writer di strada che non hanno alcun rispetto verso un luogo amato da tutti.