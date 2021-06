Lavori all’impianto di San Cassiano a Vico, Bandettini: “Finora il Comune non si è mai fatto carico delle spese”

Lavori all’impianto di San Cassiano a Vico, interviene l’ex presidente (l’addio dall’1 luglio) dell’Acquacalda San Pietro a Vico, Giampiero Bandettini.

“Sono contento per l’impianto – dice – ma vorrei ricordare che in questi quattro anni trascorsi dall’incendio ad ora, il Comune di Lucca non si è mai fatto carico, neanche parzialmente, delle spese minime necessarie per andare avanti. Siamo stati lasciati a noi stessi. Dall’1 luglio il campo sarà affidato ad una nuova società, che ha fatto un offerta economica rilevante; ed a noi non resta che smettere o andare in affitto in un altro comune”.

“Vorrei far presente – prosegue Bandettini – che la nostra società si è costituita parte civile contro i presunti colpevoli dell’incendio mentre il Comune di Lucca, proprietario dell’impianto, non si è nemmeno presentato ai vari processi. Noi andiamo avanti a nostre spese per scoprire la verità e dimostrare a tutti che noi siamo la parte lesa. Grazie a chi ci ha aiutato, ma almeno per quanto mi riguarda, dall’1 luglio smetterò di far parte di una società che dura da 60 anni, società grazie alla quale già mio padre ed i suoi amici hanno fatto divertire e crescere migliaia di bimbi, ragazzi e uomini”.