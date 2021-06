Con l’arrivo dell’estate, la passeggiata di Viareggio profuma di buono grazie ad un nuovo concept che arriva in città e porta una pizza innovativa, fragrante e genuina, da baciare ad ogni morso.

Venerdì (11 giugno), infatti, aprirà i battenti Vàsame: il nuovo concept di pizzeria innovativa, di proprietà della Sirignano Management – azienda legata al Gruppo Capri, proprietaria dei marchi Alcott e Gutteridge – arriva a Viareggio nel cuore della città con un prodotto che unisce la tradizione alla ricerca e all’innovazione, per un’esperienza gourmet da assaporare e ricordare.

Vincenzo Nese, “scugnizzo” classe 1995, è il volto dietro la pizza di Vàsame; la sua passione per la sperimentazione iniziata da giovanissimo, l’ha portato negli anni a sviluppare un impasto a lunga lievitazione, da cui nasce una pizza leggera, fragrante, croccante e saporita che delizia il palato, grazie ad una serie di accorgimenti particolari: la miscela di farine, lievitando per 48 ore, rende l’impasto una base perfetta per accogliere ingredienti di prima qualità che spaziano da quelli tipici della tradizione campana, ad elementi di contaminazione che trovano le proprie radici nel territorio toscano e che, unendosi, danno vita ad un’esperienza di gusto che lascia stupefatti.

Il locale, curato in ogni minimo dettaglio, si trova nel cuore di viale Regina Margherita ed è stato immaginato per accogliere i clienti in un ambiente familiare ma ricercato, confortevole ma esclusivo; una location raffinata ed elegante che unisce elementi del territorio toscano ad elementi della tradizione partenopea, senza cadere in cliché, per lasciare nella memoria dei clienti un ricordo meraviglioso, di un’eccellente pizza in un ambiente unico nel suo genere.

Vàsame Viareggio, a cui seguiranno altre location in Italia, è il primo step all’interno di un progetto di diversificazione del business del Gruppo Capri: già presente sul territorio toscano con 13 store a marchio Alcott e Gutteridge, che danno lavoro a circa 70 persone, il Gruppo si impegna con questo nuovo concept a portare una nuova offerta lavorativa sul territorio ma anche ad utilizzare fornitori della zona, per poter proporre prodotti a chilometro zero che rispecchino a pieno l’identità viareggina e che si uniscano, con un “bacio” ai prodotti della tradizione campana, per far innamorare chi ama il buon cibo e le cose belle della vita.