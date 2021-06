Barilla assume: il gruppo è alla ricerca di nuovo personale diplomato e laureato

Il Gruppo Barilla cerca nuovo personale diplomato e laureato da inserire nelle sedi in Italia e all’estero.

In particolare i profili ricercati riguardano addetti al controllo delle operazioni, che dovranno essere coinvolti in progetti quotidiani, contribuire alle attività lavorative del team, analizzare i costi e le variazioni di produzione, supportare il manager in progetti di miglioramento continuo e controllare la catena di fornitura. Ma il gruppo cerca anche capiturno, che dovranno garantire il rispetto delle regole di sicurezza, analizzare i risultati riguardanti la propria area di competenza, gestire e monitorare l’avanzamento della produzione secondo gli indicatori previsti, monitorare le manutenzioni correttive e preventive nell’area di propria supervisione e promuovere una cultura improntata al miglioramento continuo.

Tra le figure ricercate da Barilla ci sono anche i responsabili qualità e tecnologia, che dovranno garantire adeguata formazione del personale, supportare lo stabilimento con analisi e metodologie per la gestione dei processi di produzione e confezionamento, garantire supporto tecnico alle autorità di regolamentazione per la qualità e la sicurezza alimentare e introdurre comportamenti organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Barilla ha bisogno anche di addetti alla manutenzione, che dovranno monitorare le strutture dell’impianto, diagnosticare, riparare, sostituire apparecchiature danneggiate, assistere e condurre le procedure di manutenzione, formare operatori e manutentori su macchinari e competenze tecniche, riparare e risolvere i problemi e la manutenzione preventiva di tutte le apparecchiature di produzione.

Infine il gruppo cerca professionisti della sicurezza informatica, che dovranno gestire le soluzioni esistenti e gli incidenti di sicurezza It, gestire progetti, procedure e attività in linea per far rispettare la sicurezza informatica e garantire la protezione, l’integrità, la riservatezza e l’accessibilità delle informazioni aziendali.

“Chi è interessato a lavorare nel gruppo – scrive Barilla – deve avere buone capacità organizzative e comunicative, capacità di lavorare in squadra, forte leadership, capacità di problem solving, proattività e riservatezza”.

Per verificare i requisiti e candidarsi è possibile cliccare sul link: suntini.it/diariolavoro_barilla_10_20.html.