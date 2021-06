Giornata all’insegna del tiro con la balestra a Pontetetto, con la terza edizione del Palio delle Contrade San Paolino. Dopo un tiro di prova ciascuno, i balestrieri lucchesi partecipanti si sono cimentati nel tiro individuale su corniolo approntato a 36 metri di distanza. La gara è risultata particolarmente impegnativa date le condizioni meteo variabili, in particolare per il vento.

Terminati i tiri ed esaminato il corniolo, la classifica è stata così composta. Primo et meliore: Filippo Rossi della Contrada della Sirena. Secondo et meliore: Diletta Demi, della Contrada della Luna. Terzo et meliore: Cristina Fenili, della Contrada della Sirena. Quarto et meliore: Gianluca Bertolucci, della Contrada del Falcone

Il drappo realizzato da Paolo Lazzerini è stato assegnato alla Contrada della Luna che ha totalizzato come squadra ben 98 punti.

Il prossimo appuntamento per l’associazione sarà la tradizionale Luminara di San Paolino la sera dell’11 luglio. Allenamenti serrati per i balestrieri in vista del Palio di San Paolino che si terrà il giorno successivo (12 luglio) in piazzale Arrigoni, con accesso del pubblico contingentato come da disposizioni anti-covid.

Foto di Giampaolo Russo