Bonafè (Pd): “Croce Verde di Viareggio bella realtà del volontariato, spero in conferma di Carla Vivoli”

“La Croce Verde di Viareggio è una grande e bella realtà del volontariato in Toscana. Ho avuto modo di conoscere da vicino l’impegno dei suoi volontari, l’entusiasmo e le iniziative della presidente Carla Vivoli, al passo con i bisogni sociali e collettivi in continuo mutamento”. Così Simona Bonafé, segretaria del Pd toscano, sull’esperienza della Croce Verde di Viareggio alla vigilia del rinnovo degli organismi.

“Questa realtà – spiega – è un esempio che voglio ringraziare, insieme a tante altre associazioni, senza la cui generosità le nostre comunità non sarebbero le stesse e che rendono la Toscana un unicum nazionale ed europeo. Spero che l’esperienza di Carla Vivoli alla presidenza venga rinnovata per le tante cose fatte anche nel difficile momento della pandemia e per portare avanti i progetti in corso”.