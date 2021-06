Erba alta al cimitero di Toringo, i residenti protestano

Un nutrito numero di abitanti del paese di Toringo, frazione del Comune di Capannori, si dichiarano stanchi della situazione in cui versa la frazione “dimenticata per anni”, dicono. Per questo hanno deciso di far presente le criticità in cui verserebbe il paese.

“Tra i tanti problemi che affliggono la frazione (vedi il traffico eccezionale di tir e veicolare in genere che attraversa le stradette del paese, l’erba alta dei cigli, per non parlare dell’asfalto pieno di buche e sconnesso) – dice la nota – preme ancora una volta sottolineare il grave stato di incuria in cui versa il cimitero del paese. Una foresta di erbacce ricopre le tombe dell’intero cimitero compresa la parte nuova, per non parlare dell’esterno della vecchia cappella, utilizzata anche come passaggio e sepoltura delle salme cremate. Il tubo che dovrebbe portare l’acqua alla parte nuova è penzolante e non ancora collegato. Sono almeno tre anni che la parte nuova del cimitero è stata terminata, se così si può dire…”.

“Non ci sono commenti – conclude la nota – le foto parlano da sol. Che la cosa pubblica e sacra a tutti sia abbandonata ad un degrado simile, oltre allo spreco di risorse, non ha giustificazione. Purtroppo ci si ricorda dei piccoli paesi solo alle scadenze elettorali“.