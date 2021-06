Gaia, a settembre per nuovi progetti sull’ambiente e sull’acqua con le scuole

Il gestore idrico Gaia spa augura “buone vacanze” a tutti gli studenti e dà appuntamento a settembre per nuovi progetti sull’ambiente e sull’acqua. “Quest’anno a causa del Covid abbiamo svolto le lezioni in classe in modalità a distanza e non ci è stato possibile organizzare visite agli impianti per evitare assembramenti – ha dichiarato il presidente di Gaia Vincenzo Colle -. Abbiamo messo davanti a tutto la sicurezza e la salute degli studenti e dei nostri dipendenti, ma siamo speranzosi di poter tornare presto alla normalità, per il nuovo anno scolastico stiamo preparando nuove iniziative e sorprese”.

“Portiamo avanti questo progetto con le scuole da diversi anni – ha dichiarato Michela Consigli, vice presidente di Gaia – e sempre troviamo grande partecipazione: quest’anno sono stati circa 2mila gli studenti coinvolti, nonostante le restrizioni abbiamo incontrato tutti. Sosteniamo la formazione soprattutto dei più piccoli, ma in futuro la volontà è programmare anche attività con medie e superiori”.

“Come compito per le vacanze ci piacerebbe che i bimbi facessero attenzione a come l’acqua è presente in tutte le nostre azioni quotidiane e riflettessero su come possiamo utilizzarla con intelligenza e cura – ha concluso Simone Tartarini, membro del consiglio di amministrazione – Come tante volte detto in classe, ogni piccolo gesto può fare la differenza”.

Alla scoperta dell’acqua è un percorso divulgativo e partecipativo promosso da Gaia per diffondere tra gli studenti, gli “adulti di domani”, la conoscenza e la cultura di rispetto verso un bene primario come l’acqua. Le lezioni in classe sono state tenute dal responsabile degli impianti acquedotto della Versilia, Alfredo Brunini, che ha affrontato temi come il ciclo dell’acqua, il riciclo e le buone pratiche di risparmio idrico.

È sempre possibile inviare una email a eventi@gaia-spa.it per ulteriori informazioni sull’iniziativa. Gli utenti interessati ad essere quotidianamente aggiornati sulle iniziative di Gaia come quelle con le scuole o sugli interventi in corso sul territorio possono seguire le pagine del gestore sui social (Facebook, Twitter, Instragram, Linkedin e Youtube) o visitare il sito web istituzionale www.gaia-spa.it.