Il museo di arte sacra di Benabbio riapre le porte ai visitatori

Il museo di arte sacra di Benabbio, una piccola frazione nel comune di Bagni di Lucca, riapre le sue porte svelando ai suoi visitatori i moltissimi tesori che esso contiene.

A partire dal 12 giugno sarà possibile infatti visitare il museo ogni sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, per scoprire opere d’arte molto spesso dimenticate, ma in realtà molto interessanti e ricche di particolari curiosità. All’interno della sala espositiva è possibile ammirare il gruppo scultoreo ligneo dell’Annunciazione di Piero d’Angelo e il tabernacolo in marmo attribuito a Matteo Civitali.

Oltre al piccolo museo è possibile visitare anche l’adiacente chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, che a sua volta contiene opere d’arte di pregio come il celebre trittico di Baldassarre di Biagio o l’Annunciazione del pittore locale Antonio Luchi, detto il Diecimino.

Il museo è inoltre visitabile su prenotazione anche al di fuori dell’orario di apertura, chiamando ai numeri: 328 230 5801 (Don Mario) e 3468298282 (Agnese Benedetti). “Vi aspettiamo numerosi per scoprire le bellezze artistiche del nostro territorio!”.