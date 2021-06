Ancora nessun presidente per il Parco Massaciuccoli. Montemagni e Meini (Lega): “La Regione provveda”

E’ ancora senza presidente il parco di San Rossore, Migliarino, Massaciuccoli, come ricordano le consigliere Elisa Montemagni e Elena Meini (Lega):”La questione si trascina da tempo – dicono – e nonostante le assicurazioni del presidente Giani, il Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli è ancora privo di una guida, dato che l’importante ruolo di presidente non è stato tuttora assegnato”.

“In tanti, giustamente – proseguono le consigliere – chiedono che la situazione si sblocchi, ma, probabilmente, chi deve decidere continua ad essere titubante, sia per una sua conclamata indole caratteriale, sia perchè ‘tirato per la giacchetta’ da più parti. La realtà è dunque che il noto Parco naturale resta privo di una figura che, viceversa, doveva essere prescelta da mesi. Giani – sottolineano le rappresentanti della Lega – aveva ufficialmente detto in commissione, da noi sollecitato, che la soluzione sarebbe stata vicina ed invece, a distanza di ulteriori settimane, si rincorrono le voci su una possibile nomina, ma non vi è nulla di certo. Invitiamo pertanto chi amministra la Regione ad assumersi le sue responsabilità anche su tale vicenda e principalmente a non sbilanciarsi in promesse che, poi, puntualmente non riesce o non può mantenere“.