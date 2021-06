Al Real Collegio Elsa Fornero apre la nuova edizione della Scuola di alta formazione

Sarà la professoressa Elsa Fornero in dialogo con Riccardo Del Punta a inaugurare, giovedì 1 luglio alle 18, la nuova edizione della Scuola di Alta Formazione, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera.

E’ possibile un mondo del lavoro inclusivo. Dialogo tra una economista e un giurista è il titolo della speciale lectio inaugurale tra la ministra del lavoro e delle politiche sociali dal 2011 al 2013 e il professore, ordinario di diritto del lavoro all’Università di Firenze. L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, offrirà una riflessione sulle prospettive del mondo del lavoro.

“Un incontro aperto alla cittadinanza e non solo a studiosi ed operatori – afferma la presidente della Fondazione Giuseppe Pera Ilaria Milianti – in occasione del lancio della Scuola di alta formazione programmata a settembre. Il ciclo dei corsi di Alta Formazione sarà dedicato quest’anno ad approfondire le tematiche del diritto del lavoro, sindacale, previdenziale e processuale. Una materia, di per sé già complessa, che le trasformazioni del lavoro e delle ricadute dell’emergenza sanitaria ha reso ancora più difficile per studiosi ed operatori. Il dialogo tra Elsa Fornero e Riccardo Del Punta si inserisce nel ciclo di incontri Oltre l’emergenza: la fase della responsabilità: un tema proposto in questi mesi, che inaugura un percorso che adesso proseguirà in presenza”.

“Poter riprendere la nostra attività in maniera ordinaria ci dà nuova fiducia – aggiunge il direttore della Fondazione, Marco Cattani –. La Fondazione non si è mai fermata, abbiamo continuato a proporre al territorio iniziative, appuntamenti e progetti. Adesso, però, c’è bisogno di riprendere la strada interrotta e ricominciare dalla formazione, con il nostro corso che rappresenta una punta di eccellenza del giuslavorismo italiano. La lectio, infatti, anticiperà il tema del corso di quest’anno, che sarà Lavoro e diritto oltre l’emergenza dove saranno affrontate, anche in maniera pratica, le tematiche più attuali del diritto del lavoro e della previdenza sociale.”

Il corso di Alta Formazione si terrà dal 23 al 25 settembre nella Casa Diocesana di Arliano: c’è tempo fino alle 14 del 15 giugno per iscriversi con la riduzione della quota. Tutte le informazioni, il modulo di iscrizione e il programma del corso sono scaricabili sul sito fondazionegiuseppepera.it: le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo segreteria@fondazionegiuseppepera.it. L’evento al Real Collegio con la professoressa Fornero è aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario inviare una mail con i propri dati all’indirizzo: segreteria@fondazionegiuseppepera.it. L’evento si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti Covid. Ai partecipanti alla lectio inaugurale e alla scuola, iscritti agli ordini professionali, saranno rilasciati crediti.